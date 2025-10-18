Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato la sua esperienza con i tradimenti nel programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo.

Il primo tradimento a 16 anni

Raccontando i tradimenti subiti, Sophie ha ammesso con ironia: “Io ho iniziato la mia collezione di corna a sedici anni, quindi sono esperta”. Quando la conduttrice le ha chiesto come abbia affrontato quei tradimenti da adolescente, l’ex gieffina ha spiegato: “Malissimo, ci sono rimasta davvero male. Però ripensandoci, ci sta”. Secondo l’influencer, i tradimenti durante l’adolescenza sono comprensibili, ma cambiano totalmente quando avvengono da adulti.

Tradimenti da adulti: “Lì fa male ed è difficile da superare”

Sophie ha sottolineato la differenza tra tradimenti adolescenziali e adulti: “Essere traditi quando si è incinta o dopo le nozze è tutto un altro discorso. Lì fa male ed è difficile da superare, mentre a 16, 17 anni ci sta”. L’influencer ha anche confessato: “Io scopro tutto”. Grazie a questa attitudine, le sue amiche si rivolgono a lei per chiarire dubbi sulle loro relazioni: “Tutti siamo cornuti purtroppo”.

Vita privata: la relazione con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha lasciato alle spalle la burrascosa relazione con Alessandro Basciano, conclusasi con un divieto di avvicinamento per l’ex compagno. Dalla loro storia è nata la figlia Celine Blue, oggi centrale nella vita privata dell’influencer.