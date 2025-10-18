È andata in onda venerdì 17 ottobre 2025 la quarta puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il celebre varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Anche quest’anno, il programma ha confermato il suo successo grazie al mix perfetto di spettacolo, ironia e talento dei concorrenti in gara.

La giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi (alla sua seconda stagione) e il comico Andrea Pucci come quarto giudice, ha valutato le performance con il consueto equilibrio tra rigore e divertimento.

Peppe Quintale vince la serata imitando Tony Hadley

La puntata è stata vinta da Peppe Quintale, che ha emozionato pubblico e giurati con una splendida interpretazione di Tony Hadley nel brano Gold.

Performance intensa, elegante e perfettamente calibrata, che gli è valsa 63 punti complessivi e il primo posto assoluto.

Alle sue spalle Gianni Ippoliti, convincente nei panni di Gianni Morandi con Non son degno di te, e Pamela Petrarolo, terza classificata grazie alla grintosa imitazione di Ivana Spagna sulle note di Gente come noi.

Le esibizioni della quarta puntata

Ecco tutte le trasformazioni che hanno animato la serata di Tale e Quale Show 2025:

Samuele Cavallo – Massimo Ranieri (Perdere l’amore)

– Massimo Ranieri (Perdere l’amore) Antonella Fiordelisi – Anna (30°C)

– Anna (30°C) Pamela Petrarolo – Ivana Spagna (Gente come noi)

– Ivana Spagna (Gente come noi) Peppe Quintale – Tony Hadley (Gold)

– Tony Hadley (Gold) Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – Renato Carosone e Rocco Hunt

– Renato Carosone e Rocco Hunt Tony Maiello – Harry Styles (As It Was)

– Harry Styles (As It Was) Maryna – Anna Tatangelo (Essere una donna)

– Anna Tatangelo (Essere una donna) Carmen Di Pietro – Céline Dion (My Heart Will Go On)

– Céline Dion (My Heart Will Go On) Gianni Ippoliti – Gianni Morandi (Non son degno di te)

– Gianni Morandi (Non son degno di te) Le Donatella – Paola & Chiara (Furore)

Classifica finale quarta puntata

Peppe Quintale – 63 punti Gianni Ippoliti – 57 punti Pamela Petrarolo – 55 punti Antonella Fiordelisi – 51 punti Maryna – 44 punti Le Donatella – 41 punti Samuele Cavallo – 39 punti Tony Maiello – 36 punti Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 32 punti Carmen Di Pietro – 21 punti

I voti bonus e il giudizio dei social

Come da tradizione, ogni concorrente ha avuto 5 punti da assegnare a un collega. Il voto social ha premiato Antonella Fiordelisi (5 punti), Samuele Cavallo (3 punti) e Pamela Petrarolo (1 punto).

Le preferenze della giuria:

Pucci ha premiato Quintale ,

ha premiato , Panariello e Marcuzzi hanno scelto Ippoliti ,

e hanno scelto , Malgioglio ha espresso la sua preferenza per Tony Maiello.

Anticipazioni prossima puntata di Tale e Quale Show 2025

Ecco le nuove imitazioni in programma per la prossima puntata di Tale e Quale Show: