A cura di Annalisa Accardo

È andata in onda venerdì 17 ottobre 2025 la quarta puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il celebre varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti.
Anche quest’anno, il programma ha confermato il suo successo grazie al mix perfetto di spettacolo, ironia e talento dei concorrenti in gara.

La giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi (alla sua seconda stagione) e il comico Andrea Pucci come quarto giudice, ha valutato le performance con il consueto equilibrio tra rigore e divertimento.

Peppe Quintale vince la serata imitando Tony Hadley

La puntata è stata vinta da Peppe Quintale, che ha emozionato pubblico e giurati con una splendida interpretazione di Tony Hadley nel brano Gold.
Performance intensa, elegante e perfettamente calibrata, che gli è valsa 63 punti complessivi e il primo posto assoluto.

Alle sue spalle Gianni Ippoliti, convincente nei panni di Gianni Morandi con Non son degno di te, e Pamela Petrarolo, terza classificata grazie alla grintosa imitazione di Ivana Spagna sulle note di Gente come noi.

Le esibizioni della quarta puntata

Ecco tutte le trasformazioni che hanno animato la serata di Tale e Quale Show 2025:

  • Samuele CavalloMassimo Ranieri (Perdere l’amore)
  • Antonella FiordelisiAnna (30°C)
  • Pamela PetraroloIvana Spagna (Gente come noi)
  • Peppe QuintaleTony Hadley (Gold)
  • Flavio Insinna e Gabriele CirilliRenato Carosone e Rocco Hunt
  • Tony MaielloHarry Styles (As It Was)
  • MarynaAnna Tatangelo (Essere una donna)
  • Carmen Di PietroCéline Dion (My Heart Will Go On)
  • Gianni IppolitiGianni Morandi (Non son degno di te)
  • Le DonatellaPaola & Chiara (Furore)

Classifica finale quarta puntata

  1. Peppe Quintale – 63 punti
  2. Gianni Ippoliti – 57 punti
  3. Pamela Petrarolo – 55 punti
  4. Antonella Fiordelisi – 51 punti
  5. Maryna – 44 punti
  6. Le Donatella – 41 punti
  7. Samuele Cavallo – 39 punti
  8. Tony Maiello – 36 punti
  9. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 32 punti
  10. Carmen Di Pietro – 21 punti

I voti bonus e il giudizio dei social

Come da tradizione, ogni concorrente ha avuto 5 punti da assegnare a un collega. Il voto social ha premiato Antonella Fiordelisi (5 punti), Samuele Cavallo (3 punti) e Pamela Petrarolo (1 punto).

Le preferenze della giuria:

  • Pucci ha premiato Quintale,
  • Panariello e Marcuzzi hanno scelto Ippoliti,
  • Malgioglio ha espresso la sua preferenza per Tony Maiello.

Anticipazioni prossima puntata di Tale e Quale Show 2025

Ecco le nuove imitazioni in programma per la prossima puntata di Tale e Quale Show:

  1. Samuele CavalloRobbie Williams
  2. Antonella FiordelisiKarol G
  3. Pamela PetraroloMia Martini
  4. Peppe QuintaleJovanotti
  5. Insinna e CirilliPiero Pelù ed Edoardo Bennato
  6. Tony MaielloTiziano Ferro
  7. MarynaChristina Aguilera
  8. Carmen Di PietroOrietta Berti
  9. Gianni IppolitiTony Effe
  10. Le DonatellaHeather Parisi e Lorella Cuccarini

 