Le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne hanno già acceso i riflettori su una corteggiatrice in particolare: Martina Cardamone. La giovane modella e istruttrice di nuoto ha attirato l’interesse del nuovo tronista Flavio Ubirti, già noto al pubblico per il suo recente ruolo di tentatore a Temptation Island.

Un feeling che non passa inosservato

Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione del primo settembre Flavio Ubirti ha scelto di uscire di nuovo con Martina Cardamone, confermando il forte interesse già emerso nella prima esterna. Un gesto che non è passato inosservato né al pubblico né agli opinionisti in studio.

L’esterna si è svolta in piscina, un ambiente scelto non a caso: Martina, oltre ad essere una modella, è anche istruttrice di nuoto. L’incontro si è rivelato molto intimo e naturale, e ha mostrato una complicità crescente tra i due.

Chi è Martina Cardamone

Attualmente non si conoscono molti dettagli biografici su Martina Cardamone, ma qualche informazione è già emersa:

Su Instagram è attiva con il profilo @maartinz

Lavora come modella

Ha una forte passione per il mondo dell’arte e della fotografia

Nonostante il basso profilo mantenuto finora, Martina è già al centro dell’attenzione per la sua bellezza, il portamento elegante e l’alchimia evidente con il tronista.

Il “giallo” dell’agenzia di moda

Un elemento che ha fatto discutere riguarda un possibile legame tra Martina e Flavio al di fuori del programma. Come segnalato da Lorenzo Pugnaloni, entrambi seguono su Instagram la stessa agenzia di moda: la Alex Model Agency. “PS: Mi hanno fatto notare che Martina segue su IG la stessa agenzia di moda che ha Flavio”, ha scritto l’esperto di gossip.

Questo ha portato qualcuno a ipotizzare che i due possano conoscersi già da prima o avere contatti comuni. Tuttavia, va precisato che il nome di Martina non compare nel portfolio ufficiale delle modelle dell’agenzia. Potrebbe dunque trattarsi solo di un follow social, senza reali implicazioni.

Un percorso tutto da seguire

Nonostante siano andate in onda solo le prime registrazioni, Martina Cardamone è già una delle corteggiatrici più chiacchierate di questa nuova edizione di Uomini e Donne. La chimica con Flavio Ubirti è evidente, ma resta da capire se sia autentica o frutto di una semplice infatuazione televisiva.

Con le prossime puntate, scopriremo se Martina saprà confermare le aspettative del pubblico… o se emergeranno altri retroscena interessanti.