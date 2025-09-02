Dopo la pausa estiva, "Affari Tuoi" torna in prima serata su Rai 1 a partire da stasera, 2 settembre, alle 20:35, subito dopo il TG1. Il game show più amato del preserale italiano si presenta con alcune novità importanti, a cominciare da un rinnovato studio al Teatro delle Vittorie e un’inedita dinamica di gioco che promette sorprese.

Stefano De Martino: "Felice di tornare a cena con gli italiani"

Il conduttore Stefano De Martino, ospite ieri di Estate in Diretta e del TG1, ha svelato in anteprima alcune delle novità della nuova stagione. “Siamo in piene prove, ci troviamo tutti qui al Teatro delle Vittorie in uno studio tutto nuovo e stiamo rodando la macchina”, ha raccontato, mostrando entusiasmo e un pizzico di emozione per il ritorno in onda.

“Volete sapere le novità di questa edizione? Prima di tutto c’è un nuovo pacco, il pacco nero: si tratta di una vera incognita. Ogni sera il nostro notaio pesca una cifra tra 0 e 300.000 euro e la attribuisce a questo pacco. Neanche il Dottore conosce il contenuto. È un modo per giocare ad armi pari con lui, che solitamente sa tutto. In questo caso, ci sarà un vero mistero”, ha spiegato De Martino.

Nuovo studio e imprevisti: “Un vero manicomio”

Il nuovo studio si preannuncia dinamico e ricco di colpi di scena. “Come approccerò con il pubblico? Con il sorriso di sempre. Questo studio è un vero manicomio, pieno di imprevisti, a partire dalle storie dei concorrenti, che si mescolano con il gioco. Non vedo l’ora di cominciare”, ha dichiarato il conduttore partenopeo.

I paragoni con Pippo Baudo: "Assurdi, ma lusinghieri"

Durante il collegamento con Greta Mauro e Gianluca Semprini a Estate in Diretta, De Martino ha commentato i frequenti paragoni con un gigante della televisione italiana: Pippo Baudo. “Un ricordo di Pippo Baudo? Io ho un primato a mio modo: non l’ho mai incontrato nella mia vita, pur essendo in questo ambiente da tempo. Per me è sempre stato un mito, una leggenda. L’ho sempre visto da spettatore”, ha raccontato.

“Essere al Teatro delle Vittorie ha una valenza in più, perché questa è la casa di Pippo Baudo. Noi siamo entrati in punta di piedi e si sente un’energia speciale. Cosa penso di chi dice che sono il suo erede? Mi lusinga, ma Pippo non ha eredi. E tantomeno posso accostarmi a un monumento della TV come lui. I paragoni sono assurdi, ma mi fa piacere frequentare casa sua”, ha concluso De Martino.