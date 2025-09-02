Uomini e Donne tornerà ufficialmente su Canale 5 lunedì 22 settembre, ma le registrazioni del celebre dating show di Maria De Filippi sono già iniziate la scorsa settimana. I protagonisti sono tornati negli studi Elios di Roma anche ieri e le novità non sono mancate, tra nuove esterne, baci, eliminazioni e una notte “movimentata” che ha scatenato la polemica in studio. Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Il Trono Classico: Flavio e Cristiana tra dubbi e nuove aperture

Il tronista toscano Flavio Ubirti ha riportato in esterna la corteggiatrice Martina Cardamone. C’è già chi ha notato un dettaglio curioso: Flavio è legato a un’agenzia di moda, dettaglio che ha fatto discutere online per un possibile “conflitto d’interessi”.

Nel frattempo, la tronista Cristiana Anania ha scelto di incontrare Jakub Bakkour, ex tentatore di Temptation Island, in un’esterna fuori dagli studi. All’inizio, Cristiana aveva espresso delle perplessità su di lui, definendolo un “bello che non balla”, ma ha poi ammesso di aver cambiato idea dopo l’incontro, segno che tra i due potrebbe nascere qualcosa di più.

Trono Over: ritorni, nuove frequentazioni e baci

Si parte con Gemma Galgani, che ha portato in esterna Antonio, un nuovo cavaliere, per poi eliminarlo subito dopo. Successivamente è uscita con Mario, altra new entry, con cui ha instaurato una connessione molto positiva. Gemma ha parlato già di sentimenti, ma Mario, pur scegliendo di continuare con lei, ha iniziato a frequentare anche un’altra dama, con cui c’è stato un bacio.

Presente anche Pasquale, il cavaliere della scorsa settimana, che Gemma ha deciso di tenere.

Federico Mastrostefano ritorna e conquista

L’ex tronista e ora cavaliere Federico Mastrostefano si è avvicinato a Francesca, che però ha avuto anche un’uscita con Alessio Pili Stella: tra i due c’è stato un bacio. Alessio, intanto, continua a conoscere altre donne e ha in programma una cena con un’altra dama. Anche Francesca uscirà con Federico la sera stessa.

Nel frattempo, Rosanna Siino ha avuto un’uscita con Federico, dichiarando che si sono trovati molto bene, anche se lui ha ammesso di essersi bloccato prima di darle un bacio.

Gloria Nicoletti e il triangolo con Agnese e Guido

Gloria Nicoletti è uscita con Francesco, un nuovo cavaliere: tra loro c’è stato solo un bacio a stampo. Francesco è uscito anche con Agnese De Pasquale, che però è incerta se continuare. Intanto, Guido Ricci ha confessato di essere ancora innamorato di Gloria, ma ha comunque chiesto il numero di Agnese, che però lo ha rifiutato.

La notte tra Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa: scoppia la polemica

Uno dei momenti più discussi della registrazione riguarda Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa. Secondo quanto emerso in studio, Cinzia, durante l’estate, avrebbe videochiamato Sebastiano alle 3 di notte. Lei inizialmente ha detto che si era confusa con un altro Sebastiano, ma la verità è emersa poco dopo: i due si sono visti e hanno dormito insieme, con tanto di intimità.

La cosa più controversa? Cinzia non ha informato la redazione e ha addirittura negato anche un semplice bacio. L’attacco in studio è stato durissimo, soprattutto da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che l’hanno accusata di essere falsa. Lei si è giustificata dicendo che “la redazione non ha chiesto nulla”, ma Maria De Filippi ha chiarito che non è vero.

Nonostante la polemica, Cinzia ha ballato con Rocco, un cavaliere napoletano con cui sta uscendo, e così si è conclusa la registrazione.

In attesa del debutto in TV

Le puntate di Uomini e Donne promettono già scintille, tra nuovi amori e tensioni dietro l’angolo. Il debutto su Canale 5 è fissato per lunedì 22 settembre, ma le dinamiche tra i protagonisti hanno già iniziato a infiammare il pubblico.

Non resta che aspettare l’inizio della nuova stagione per scoprire come si evolveranno le tante storie già in corso.