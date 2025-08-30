Lo scorso giugno sono iniziati a circolare sul web indiscrezioni circa la possibile partecipazione di Helena Prestes al reality brasiliano La Fazenda (una versione carioca de La Fattoria).

“Helena Prestes, modella brasiliana che ha suscitato scalpore al Grande Fratello in Italia, dovrebbe essere nel cast di A Fazenda 17. Si è classificata seconda nell’edizione, è stata coinvolta in scontri accesi”, aveva scritto Desembruxa Online su X (ex Twitter).

La Fazenda è uno dei reality più seguiti in Brasile e rappresenterebbe una vetrina importante per Helena Prestes, che potrebbe sfruttare la popolarità acquisita in Italia con la partecipazione al Grande Fratello per rilanciarsi anche in patria.

Tuttavia, nelle ultime ore l’ex gieffina ha rotto il silenzio smentendo la sua partecipazione a La Fazenda: “Adoro Adriane Galisteu, siamo amiche da quando ero ancora una bimba. Sarebbe super divertente partecipare a qualsiasi cosa che conduce lei. Ma devo smentire che parteciperò a La Fazenda. Ho dei progetti in Italia”.

Tra i “progetti” di Helena c’è ovviamente quello di proseguire la sua relazione con Javier Martinez. A breve i due andranno a convivere a Terni, città dove il pallavolista argentino si trasferirà per affrontare una nuova stagione con la Terni Volley Academy.