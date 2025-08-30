Momenti di vero terrore per i due ex concorrenti del Grande Fratello, Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, rimasti coinvolti in un grave incidente stradale durante una vacanza negli Stati Uniti. La coppia si trovava a Las Vegas quando il van su cui viaggiavano si è improvvisamente ribaltato, mettendo seriamente a rischio la loro vita.

Il racconto dell’incidente

A dare la notizia è stato Alfonso, tramite alcune Instagram stories pubblicate poco dopo l’accaduto. Il giovane ex gieffino ha raccontato con voce rotta dalla paura e dalle lacrime i drammatici momenti vissuti: “Sarà esplosa una ruota. Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L’ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano. Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito seriamente. Mi sono strappato tutta la gamba. Abbiamo visto la morte con gli occhi”.

Le parole di Alfonso sono cariche di tensione e paura. Il suo istinto è stato quello di proteggere Chiara, controllando immediatamente le sue condizioni prima di cercare una via di uscita da un veicolo ormai distrutto.

Le condizioni di Chiara Cainelli

Chiara, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche né ha condiviso contenuti sui social in merito all’incidente. A tranquillizzare i fan ci ha pensato Antonio Maietta, amico di Alfonso, che ha dichiarato: “Ho sentito la madre di Alfonso. Sono vivi per miracolo e scossi dalla paura”. Le sue parole confermano la gravità dell’incidente e il fortissimo shock psicologico vissuto dai due ragazzi.

Immagini forti e testimonianze

Sui social circolano immagini del van completamente ribaltato, che mostrano quanto sarebbe potuta andare peggio. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate da Alfonso – tra cui tagli alla mano e alla gamba – entrambi risultano vivi e in ripresa, anche se fortemente provati emotivamente.