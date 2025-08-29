Cristina Plevani, vincitrice del primo, storico Grande Fratello, è tornata sotto i riflettori dopo ben 25 anni con una nuova, inaspettata vittoria: quella a L’Isola dei Famosi. Un successo che ha deciso di sfruttare fino in fondo. “Questa volta dal treno non scendo”, ha dichiarato subito dopo il trionfo in Honduras.

Ma per restare a bordo, Cristina sa di dover lavorare duro, forse più di prima. “Avevo da poco un agente che ringrazio perché mi aveva chiesto se poteva proporre il mio nome per L’Isola. Detto questo abbiamo avuto delle divergenze di opinione e abbiamo chiuso i rapporti”.

Alla ricerca di una nuova strada

Intervistata dal settimanale Oggi, Cristina Plevani racconta con onestà il suo momento di transizione: “Ho chiesto consigli agli amici, a un agente, mi manca solo di chiedere al Papa. E ho trovato persone a Mediaset che si sono offerte per consigli”.

Si descrive come una persona sincera, incapace di mentire, e ammette di essere felice di non vivere a Roma, dove "tutto succede". Ma nonostante tutto, non rinuncia alle sue ambizioni: “Le paranoie me le faccio. Ho i piedi piantati per terra, io sono una che in tv non è nessuno: ho fatto solo due reality. Alla fine non chiedo molto, fare l’opinionista”.

Il sogno: tornare al Grande Fratello

Il desiderio più grande? Tornare dove tutto è cominciato: “Io ragiono così: ti arriva Cristina, che 25 anni fa ha vinto il primo GF e poi non l’hai più vista in tv. Vado all’Isola, la vinco non 24 o 26 ma esattamente 25 anni dopo. All’Isola fantasticavo: la vittoria sarebbe proprio la ciliegina sulla torta”.

E sulla recitazione?

“Esprimere un’opinione è una cosa, recitare è un’altra, non so se ne ho la capacità. Certo, sarebbe bello se qualcuno mi dicesse: vuoi un cameo, una parte…”.

Un tempo, aveva già avuto un’occasione: “Mi proposero una parte nella serie La Squadra, ma mi sentivo troppo insicura. Essere chiamata solo perché avevo vinto il GF non mi piaceva: non voglio il contentino. Tu me lo devi chiedere perché in me vedi qualcosa. Non sarei stata contenta di me stessa e difatti non mi sono presentata a quel provino”.

Altri ce l’hanno fatta

Nonostante le sue rinunce, riconosce che altri hanno sfruttato meglio le loro occasioni: “Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Laura Torrisi... Credo che si siano trovati nell’edizione giusta e nel momento giusto”.

Il futuro? Basta vuoti e pigrizia

Oggi Cristina Plevani è decisa a non lasciarsi sfuggire nuove opportunità. Non vuole più periodi di inattività professionale: “Nella mia testa il cambiamento c’era già prima dell’Isola, non è che posso tutta la vita fracassarmi il corpo facendo l’istruttrice”.

Un sogno lavorativo? “Non riesco ad andare così in là. Devo vincere la pigrizia… e deve esserci meno caldo”, ha detto con ironia al settimanale diretto da Andrea Biavardi.