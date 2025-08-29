Martina Nasoni torna sui social dopo essersi sottoposta ad un trapianto di cuore.
Per chi non conoscesse la sua storia (che ha ispirato Irama per la canzone “La ragazza con il cuore di latta” portata al Festival di Sanremo 2018) la vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello convive sin da bambina con una grave patologia: la cardiomiopatia ipertrofica, una malattia genetica che provoca l’ispessimento del muscolo cardiaco, ostacolando il normale flusso sanguigno. A soli 12 anni, le venne impiantato un pacemaker, che affettuosamente ha chiamato “Bob”.
Di seguito il messaggio pubblicato su Instagram da Martina Nasoni: