La tensione tra alcune ex concorrenti del Grande Fratello 2024/2025 non accenna a placarsi. Protagoniste dell’ennesimo scontro social sono Maria Monsé e sua figlia Perla Maria Paravia, che hanno lanciato durissime accuse contro Pamela Petrarolo, anche lei ex coinquilina della Casa più spiata d’Italia e presto protagonista della nuova edizione di Tale e Quale Show.

Lo scontro a distanza dei giorni scorsi tra Pamela e Jessica Morlacchi non ha lasciato indifferenti le Monsè, le quali hanno accusato l’ex ragazza di Non è la Rai di essere disposta a tutto per la notorietà.

“Amici! Dopo tutti i rumor di questi ultimi giorni che stanno girando una continuazione, abbiamo ancora una volta la dimostrazione che le Monsé avevano ragione! Infatti amici, le Monsé sono avanti perché tutti quei confronti che ci siamo fatte non era per raccontare i soliti pettegolezzi, ma era per dire la pura verità! Ovviamente amici l’avrete capito, sto parlando della mia vecchia, cara conoscenza di Non è la Rai, perché finalmente amici, in questi ultimi giorni, proprio tante persone finalmente hanno capito lei chi è veramente, che tra le altre cose, dietro quella maschera dell’amicizia che tanto utilizzava il GF, o meno, ma con tutti gli altri sì, lei nascondeva fame di notorietà!

E infatti amici, se ci pensate, appena uscita dal GF dice, “ma che mi invento che finalmente si parla di me dopo anni e anni” e quindi ha fatto questa specie di podcast, ma in questo podcast va solo a parlare o male delle persone o cercare di far parlare male e di andarsi a mettere contro gli amici! Perché ovviamente questa persona, per un po’ di notorietà, è capace di fare di tutto! E noi amici siamo state le sue prime vittime, infatti, perché lei che davanti a noi faceva tutta la buona e la carina, dietro a me diceva che era una finta ingenua! E invece a me addirittura che non mi conosceva! Vabbè lì sono state le comiche che l’avevo vista una volta e meno male che avevamo tutti i messaggi! E quindi amici, per concludere, così come ho scritto in uno dei miei libri, la vita è una questione di verità!”.