ra i protagonisti più chiacchierati di "Amici", il talent show di Maria De Filippi, c’è senza dubbio Cosmary Fasanelli, ballerina che ha saputo farsi notare non solo per il suo talento artistico, ma anche per la sua vita sentimentale vissuta sotto i riflettori.

Entrata nella scuola in corsa, Cosmary ha intrecciato una relazione con Alex Wyse, cantante molto amato dal pubblico. Dopo la rottura con lui, la ballerina si è avvicinata a Nunzio Stancampiano, con il quale è tornata di recente dopo la rottura del 2023.

"Mi hanno odiata come se avessi tradito loro"

Intervistata da BerAlive Podcast, Cosmary Fasanelli ha ripercorso alcuni momenti difficili vissuti durante e dopo l’esperienza nel talent, in particolare le critiche e l’odio ricevuti a seguito della fine della storia con Alex: “C’è stato un momento in cui ho ricevuto tanto odio. Mi chiedevo: ma vi ho rubato il fidanzato a voi? Quando è finita una mia relazione e ne ho iniziata un’altra, non ho spiegato subito cosa fosse successo. Così, appena sono uscite delle foto con un altro ragazzo… non ti dico cosa mi scrivevano. Parlavano di corna e cose simili, ma non era così. C’erano tante situazioni dietro.

Anche se dicessi che non l’ho tradito, continueranno a pensare che sono una poco di buono. Se mi avesse invitata la Toffanin, forse l’avrei raccontata la verità, ma rispondere a chi non mi conosce… ne vale la pena? Io ci stavo male davvero. Pubblicavo storie, ma non mi mostravo mai”.

Le frecciatine da Virginia Vorraro: "Non ho scelto io di entrare"

Un altro tema toccato nell’intervista è stato il rapporto con gli altri concorrenti della scuola. In particolare, Cosmary ha fatto riferimento ai commenti ricevuti da Virginia Vorraro, eliminata dopo una sfida diretta contro di lei: “Ad Amici ci sono le sfide. Io sono uscita contro John Erik, e mica me la potevo prendere con lui, poverino. Meritava più di me, in quel caso. Ho ricevuto tante frecciatine e commenti da parte di una ragazza uscita contro di me – non voglio neanche fare il nome. Ma io non ho scelto di entrare! Lo ha deciso un giudice. È come a scuola: se tu prendi 10 e io 9, non me la posso prendere con te. Al massimo, ti prendo come esempio e vado dal professore a chiedere cosa posso fare per migliorare”.

"La bellezza può diventare uno svantaggio"

Infine, Cosmary ha parlato anche del suo rapporto con la bellezza e di come questa – paradossalmente – possa essere un ostacolo se non gestita nel modo giusto: “Da piccola, la mia mamma e la mia insegnante di danza mi dicevano che, per via del mio aspetto, dovevo lavorare più degli altri. Dovevo dimostrare di non essere solo la bella ragazza. Anche sul palco, la mia insegnante mi diceva che la gente tendeva a guardare la mia bellezza, quindi dovevo essere anche più brava degli altri, altrimenti passava solo quello. La bellezza è un vantaggio, ma non dovevo permettere che superasse la mia bravura”.