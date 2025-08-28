Negli ultimi giorni, Mirko Brunetti è tornato al centro dell’attenzione social dopo aver pubblicato un duro sfogo rivolto a chi, a suo dire, continua a diffondere illazioni e falsità sul suo conto e sulla sua attuale relazione con Silvia Ghio.

Tutto è iniziato da una storia su Instagram di Silvia

Alcune storie pubblicate su Instagram da Silvia Ghio, in cui compariva una camera d’albergo addobbata con cuori e palloncini, hanno fatto scattare le speculazioni tra i fan. In molti hanno pensato che si trattasse di un’occasione speciale, come l’anniversario di fidanzamento.

Ma a quel punto è intervenuto direttamente Mirko, chiarendo che l’anniversario con Silvia cade a dicembre, smentendo quindi l’ipotesi di un festeggiamento amoroso in quel momento.

L'accusa di doppio gioco con Perla Vatiero

Nonostante la precisazione, le polemiche non si sono placate. Alcuni utenti hanno continuato ad accusare Brunetti di aver frequentato contemporaneamente Silvia e l’ex compagna Perla Vatiero, con la quale la relazione si era chiusa ufficialmente ad agosto dell’anno precedente.

Il video sfogo di Mirko Brunetti: “Sono stato in silenzio per troppo tempo”

Stanco delle continue insinuazioni, Mirko Brunetti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video comunicato in cui ha annunciato azioni legali: “Ho deciso di fare questo video perché molte persone non conoscono la parola basta. Sono stato in silenzio per un anno intero perché non volevo che nessuna frase, nessun mio gesto potesse essere travisato. [...] Ma oggi sono costretto a fare questo video”.

Nel video, Mirko denuncia veri e propri atti persecutori nei confronti suoi, della sua famiglia e della sua fidanzata, compiuti tramite diversi canali social, come Instagram, TikTok, Twitter e Telegram. Accusa un gruppo di utenti di oltrepassare i limiti della critica, sprofondando nella diffamazione, calunnia e stalking.

Accuse pesanti e fanatismo estremo

Tra le accuse infondate che lo hanno colpito, Mirko cita addirittura storie assurde su presunte relazioni extraconiugali con la cognata e il presunto passato di Silvia su siti per adulti: “Tutto questo per becero fanatismo. È passato un anno dalla fine della mia precedente relazione e tutto questo è folle e inaccettabile”.

L’appello agli addetti ai lavori e il messaggio ai follower

Nel suo discorso, Brunetti si è rivolto anche ad alcuni professionisti del settore mediatico, invitandoli a non alimentare il fuoco: “Anche voi avete persone a cui volete bene, una famiglia… ma se ci fossero loro al nostro posto fareste la stessa cosa? Io non credo proprio”.

Ha poi chiuso il video con un messaggio chiaro ai suoi follower: “A tutte le persone che non mi amano, chiedo di non seguirmi e non commentare irrispettosamente. Gli autori di commenti, post e dirette contenenti diffamazioni e falsità verranno subito denunciati”.

La precisazione su Perla Vatiero

Nella descrizione al post, Mirko ha voluto fare anche una precisazione definitiva su Perla Vatiero: “Non c’è motivo per offendere e niente di cui parlare a un anno dalla chiusura di una relazione. [...] Le storie inventate e gli insulti gravi non fanno parte del gioco ma sono fuori da ogni limite e concetto di popolarità”

Mirko Brunetti ha annunciato che il video verrà rimosso dopo 24 ore, ma ha ribadito con forza la sua intenzione di non tollerare più comportamenti maleducati o denigratori: “Da oggi, cosa che dovrebbe essere normale, tolleranza zero per la spiacevole maleducazione di alcune persone”.