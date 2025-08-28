Martedì 26 agosto è ufficialmente ripartita la macchina di Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi. Ieri, presso gli studi Elios di Roma, si è svolta la seconda registrazione della stagione, e le dinamiche sembrano già ben avviate.
Confronti tra ex: Gloria, Guido, Cinzia e Antonio
In studio c’è stato spazio per due confronti importanti tra coppie che si sono lasciate nei mesi scorsi:
- Gloria Nicoletti, già presente nella registrazione del giorno precedente, ha affrontato la fine della sua relazione con Guido Ricci. I due hanno raccontato ciò che è accaduto da quando sono usciti insieme dal programma fino all'estate. Come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, il confronto non ha portato ad alcuna riconciliazione: relazione definitivamente chiusa.
- Il secondo confronto ha riguardato Cinzia e Antonio, anche loro arrivati al capolinea. I fan più attenti ricorderanno che entrambi erano stati intervistati nei mesi scorsi, raccontando le problematiche della loro storia.
Prime esterne per i nuovi tronisti: Flavio e Cristiana
Il trono classico si è subito acceso con l’ingresso di nuovi corteggiatori e corteggiatrici per i due nuovi tronisti:
- Cristiana Anania ha effettuato la sua prima esterna conoscitiva con un corteggiatore di nome Federico.
- Flavio Ubirti, il tronista toscano, ha invece dichiarato di essersi trovato particolarmente bene con una ragazza, lasciando intendere che tra loro potrebbe nascere qualcosa di interessante: il primo impatto è stato molto positivo.
Tina Cipollari infuriata: “Mi hanno chiamata Panzerottina”
Ma il vero colpo di scena della registrazione è arrivato con la prima lite di stagione, che ha avuto come protagonista l'opinionista Tina Cipollari.
Tutto è nato nella prima registrazione, quando Gemma Galgani ha presentato un nuovo cavaliere, Pasquale, il quale ha scherzato un po’ troppo con Tina, arrivando a soprannominarla ironicamente "Panzerottina". In un primo momento la battuta è sembrata essere accolta con sarcasmo, ma nella seconda registrazione la situazione è degenerata.
Ieri, infatti, Pasquale e Gemma si sono presentati in studio con dei veri panzerotti da offrire a Tina, alimentando ulteriormente l’ironia. Questo gesto ha scatenato la reazione dell’opinionista, che si è inviperita e si è scagliata verbalmente contro il cavaliere, dando vita a uno scontro acceso. Una cosa è certa: Tina era molto arrabbiata, e non ha affatto gradito la presa in giro.