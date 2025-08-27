Un volto storico di Uomini e Donne è pronto a fare il suo ritorno nello studio di Maria De Filippi. Si tratta di Federico Mastrostefano, ex tronista della stagione 2008/2009, che entrerà a far parte del parterre maschile del Trono Over. La notizia è stata anticipata dal blogger Lorenzo Pugnaloni, generando subito entusiasmo e curiosità tra i fan della trasmissione.

La storia di Federico a Uomini e Donne

Durante la stagione 2008/2009, Federico Mastrostefano ha vissuto la sua prima esperienza da tronista, che lui stesso ha definito “una bella esperienza”. Proprio in quello studio conobbe Pamela Compagnucci, con la quale iniziò una relazione durata circa un anno.

La loro storia d’amore finì davanti alle telecamere de L’Isola dei Famosi 7, dove entrambi parteciparono come naufraghi. In quell’occasione, Federico confessò:

“L’ho lasciata io in diretta a L’Isola dei Famosi. In quel periodo avevo preso una sbandata per Nina Senicar, è stato lì che mi sono accorto che non ero più innamorato di lei”. Oggi tra i due è rimasto un buon rapporto: “Conosco il suo nuovo compagno, è anche diventata mamma, sono contento per lei”.

Il desiderio di tornare a Uomini e Donne

Il ritorno di Federico Mastrostefano rappresenta un sogno che finalmente si realizza. Già nel 2018, in un’intervista al settimanale Nuovo, l’ex tronista aveva lanciato un appello: “Maria, fammi tornare sul trono perché voglio trovare l’amore della mia vita! Sono certo che in trasmissione riuscirei a trovare la persona adatta a me”.

Oggi, dopo diverse relazioni e attualmente single, Federico si dice pronto a rimettersi in gioco: “Voglio una donna che mi faccia ridere e che sia mia complice. Ma la cosa fondamentale è che ci sia rispetto reciproco”.

Un nuovo capitolo nel Trono Over

Dopo sette anni lontano dallo studio, Maria De Filippi ha deciso di dare a Federico una nuova possibilità, inserendolo però nel Trono Over. Una scelta che segna una svolta per l’ex tronista, noto per il suo passato nel trono classico.

Ma neanche il tempo di sedersi nello studio, che già iniziano a circolare indiscrezioni. Una sua ex fidanzata – la cui identità è al momento sconosciuta – ha contattato Lorenzo Pugnaloni, commentando così il ritorno di Federico: “Non voglio dire nulla, anche perché in mezzo c’è il bene di mia figlia… ma sono curiosa di sentire cosa ha detto sulla fine della nostra storia. Ma lui che cerca la donna della sua vita, fa già ridere così. Quella poltrona rossa non se l’è mai tolta dalla testa”.