Con l’arrivo di settembre, la tv generalista è pronta a riaccendersi e a rilanciare le sue proposte di punta per l’access prime time. Su Rai 1, torna uno dei programmi più amati dal pubblico italiano: Affari Tuoi, che vedrà alla conduzione Stefano De Martino.

Quando inizia Affari Tuoi?

La nuova edizione di Affari Tuoi andrà in onda da martedì 2 settembre alle ore 20:35 su Rai 1. Lo spot promozionale, già trasmesso in tv e diffuso sui social, anticipa uno studio completamente rinnovato, promettendo un’edizione ricca di sorprese.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, la partenza anticipata del programma potrebbe essere legata a un certo nervosismo in casa Rai. Pare infatti che Stefano De Martino sia stato richiamato dalle vacanze per registrare in fretta e furia le nuove puntate. Il motivo? Il crescente successo della trasmissione concorrente: La Ruota della Fortuna.

La sfida con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti

Dal 2 settembre, si accende una delle sfide televisive più attese della stagione: quella tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti insieme a Samira Lui.

Con una media di oltre 4 milioni di spettatori, La Ruota della Fortuna ha saputo riconquistare il pubblico con un mix di nostalgia e novità. Gerry Scotti, forte della sua esperienza e del legame con il pubblico, ha dichiarato di non voler necessariamente “battere” Affari Tuoi, ma di puntare a rosicchiare qualche punto di share.

“Se abitualmente fanno il 28% di share e si mettono a fare il 25%, vorrà dire che il risultato è arrivato”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

Nelle puntate andate in onda senza la concorrenza di Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna ha raggiunto anche il 27% di share, un dato che ha sicuramente attirato l’attenzione dei vertici Rai.

Un duello tutto da seguire

La battaglia tra i due colossi del preserale è ufficialmente iniziata. Da una parte, Affari Tuoi, con la sua formula collaudata e l’energia di Stefano De Martino; dall’altra, Gerry Scotti, un’icona della televisione italiana, pronto a difendere il suo successo con La Ruota della Fortuna.

Chi avrà la meglio? Non resta che attendere martedì 2 settembre per scoprirlo.