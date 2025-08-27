La recente riflessione del giornalista Giuseppe Candela su un post di X (ex Twitter) ha messo in luce una differenza significativa nella gestione dei due programmi di punta della Rai: Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle. Secondo la firma di Dagospia, il costo complessivo del cast delle 12 celebrità arruolate per la nuova edizione di Tale e Quale Show sarebbe addirittura inferiore a quello di una singola concorrente di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci, regina dei cast milionari

Il merito, secondo Candela, va riconosciuto a Milly Carlucci, che ogni anno riesce a mettere insieme un cast di vip di alto livello grazie a un budget consistente che altri programmi si sognano. “Non dico che sia sbagliato – scrive – per me la tv si fa con i soldi. Ma ci sono almeno due compensi monstre in questa edizione, un aspetto che non si può sottovalutare. Altri, invece, fanno le nozze con i fichi secchi”. Una chiara allusione alla differenza di risorse tra i due show.

Il cast “riciclato” di Tale e Quale Show

Nell’edizione di quest’anno di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, spiccano alcuni nomi già visti e rivisti. Tra questi ci sono i due ripetenti, Gabriele Cirilli e Carmen Di Pietro, insieme a volti noti come Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, le Donatella e Tony Maiello, ex volto di X Factor di oltre un decennio fa. Il cast si completa con i conduttori Rai Flavio Insinna e Gianni Ippoliti, l’attore di Un Posto Al Sole Samuele Cavallo, il cantautore Beppe Quintale e la tiktoker Marina Valdemoro Maino.

Il confronto finale: Barbara D’Urso e il “sipario”

Chiude il post un riferimento a Barbara d’Urso, una delle icone della televisione italiana, quasi a mettere un “sipario” sulla questione, suggerendo che il dibattito non può che concludersi lì.

In definitiva, il confronto tra i due programmi rivela quanto la Rai abbia deciso di investire maggiormente in Ballando con le Stelle rispetto a Tale e Quale Show, scegliendo una strategia che punta sulla qualità e quantità del budget per il casting.