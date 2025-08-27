Dopo un’estate intensa tra Temptation Island e le vacanze ad Ansedonia, Maria De Filippi è tornata ufficialmente negli studi Elios di Roma. Ieri, infatti, si è tenuta la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, e come di consueto, non sono mancate le sorprese. Puntuali sono arrivate anche le prime anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.

Ritorni eccellenti nel parterre del Trono Over

Tra dame e cavalieri, sono molti i volti noti che hanno deciso di rimettersi in gioco. Alla corte di Maria sono tornati:

Rosanna Siino

Giuseppe Molonia

Agnese De Pasquale

Gloria Nicoletti

Gemma Galgani

Sabrina Zago

Cinzia Paolini

Alessio Pili Stella

Diego Di Fazio

Rosanna e Giuseppe: confronto in studio

Uno dei momenti più attesi della puntata è stato il confronto tra Rosanna e Giuseppe. Durante l'estate, infatti, Giuseppe ha trovato l'amore lontano dalle telecamere e ha deciso di abbandonare il programma, mentre Rosanna ha scelto di restare. Un addio elegante, che ha comunque lasciato spazio al dialogo.

Gemma Galgani tra frecciatine e nuovi pretendenti

Impossibile non parlare di Gemma Galgani, ancora una volta protagonista. La dama torinese è stata punzecchiata da Tina Cipollari, che ha ironizzato sul suo nuovo lavoro da cameriera. Ma per Gemma è arrivata subito una rivincita: due nuovi pretendenti sono scesi per lei e lei ha deciso di conoscerli entrambi.

Inoltre, durante la registrazione è emerso un dettaglio curioso: Arcangelo, in un'intervista estiva, aveva dichiarato di voler prendere un caffè con Gemma “per riconciliarsi”. Ma lei ha subito messo i paletti:

“Non voglio solo un caffè, quindi nulla di fatto”

Il ritorno di Diego Di Fazio

È tornato anche Diego Di Fazio, ex tentatore e volto già noto al pubblico. La sua presenza promette nuovi intrecci e dinamiche interessanti all’interno del parterre maschile.

Ospiti speciali: Asmaa, Cristiano e il piccolo

Tra le sorprese di questa prima registrazione, anche il ritorno in studio di Asmaa e Cristiano, accompagnati dal loro bambino. Un momento tenero che ha emozionato il pubblico presente.

Il mistero di Ida Platano

Grande assente della giornata è stata Ida Platano. Nonostante nelle scorse ore avesse pubblicato una foto in treno diretta verso Roma, la sua presenza in studio non si è concretizzata.

In una recente intervista al magazine ufficiale della trasmissione, Ida aveva dichiarato: “Non sto cercando nessuno, sto benissimo. Però non ho chiuso le porte all’amore. Sogno ancora di avere un altro figlio e di aprire altri saloni”.

Nonostante l’assenza di ieri, c’è chi spera che Ida Platano possa partecipare alla registrazione odierna. Nulla è ancora certo, ma i fan incrociano le dita.