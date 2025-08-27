Dopo un’estate intensa tra Temptation Island e le vacanze ad Ansedonia, Maria De Filippi è tornata ufficialmente negli studi Elios di Roma. Ieri, infatti, si è tenuta la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, e come di consueto, non sono mancate le sorprese. Puntuali sono arrivate anche le prime anticipazioni diffuse da Lollo Magazine.
Ritorni eccellenti nel parterre del Trono Over
Tra dame e cavalieri, sono molti i volti noti che hanno deciso di rimettersi in gioco. Alla corte di Maria sono tornati:
- Rosanna Siino
- Giuseppe Molonia
- Agnese De Pasquale
- Gloria Nicoletti
- Gemma Galgani
- Sabrina Zago
- Cinzia Paolini
- Alessio Pili Stella
- Diego Di Fazio
Rosanna e Giuseppe: confronto in studio
Uno dei momenti più attesi della puntata è stato il confronto tra Rosanna e Giuseppe. Durante l'estate, infatti, Giuseppe ha trovato l'amore lontano dalle telecamere e ha deciso di abbandonare il programma, mentre Rosanna ha scelto di restare. Un addio elegante, che ha comunque lasciato spazio al dialogo.
Gemma Galgani tra frecciatine e nuovi pretendenti
Impossibile non parlare di Gemma Galgani, ancora una volta protagonista. La dama torinese è stata punzecchiata da Tina Cipollari, che ha ironizzato sul suo nuovo lavoro da cameriera. Ma per Gemma è arrivata subito una rivincita: due nuovi pretendenti sono scesi per lei e lei ha deciso di conoscerli entrambi.
Inoltre, durante la registrazione è emerso un dettaglio curioso: Arcangelo, in un'intervista estiva, aveva dichiarato di voler prendere un caffè con Gemma “per riconciliarsi”. Ma lei ha subito messo i paletti:
“Non voglio solo un caffè, quindi nulla di fatto”
Il ritorno di Diego Di Fazio
È tornato anche Diego Di Fazio, ex tentatore e volto già noto al pubblico. La sua presenza promette nuovi intrecci e dinamiche interessanti all’interno del parterre maschile.
Ospiti speciali: Asmaa, Cristiano e il piccolo
Tra le sorprese di questa prima registrazione, anche il ritorno in studio di Asmaa e Cristiano, accompagnati dal loro bambino. Un momento tenero che ha emozionato il pubblico presente.
Il mistero di Ida Platano
Grande assente della giornata è stata Ida Platano. Nonostante nelle scorse ore avesse pubblicato una foto in treno diretta verso Roma, la sua presenza in studio non si è concretizzata.
In una recente intervista al magazine ufficiale della trasmissione, Ida aveva dichiarato: “Non sto cercando nessuno, sto benissimo. Però non ho chiuso le porte all’amore. Sogno ancora di avere un altro figlio e di aprire altri saloni”.
Nonostante l’assenza di ieri, c’è chi spera che Ida Platano possa partecipare alla registrazione odierna. Nulla è ancora certo, ma i fan incrociano le dita.