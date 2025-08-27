Flavio Ubirti e Diego Fazio non sono stati gli unici volti noti di Temptation Island a prendere parte alla prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, andata in scena ieri pomeriggio. Tra i nuovi corteggiatori scesi per conoscere la tronista Cristiana Anania c’era anche un ex tentatore che ha fatto molto parlare di sé: Jakub Bakkour.

A rivelare la sua presenza è stata la blogger Gemma Palagi, che ha raccontato qualche dettaglio su quanto accaduto durante la registrazione: “Per quanto riguarda i tronisti, poco spazio dedicato a loro (ovviamente, essendo la prima puntata). Flavio Ubirti è piaciuto molto a tutti ed è stato molto apprezzato dagli opinionisti per aver detto che vuole una brava ragazza e la tratterà bene. Anche Cristiana Anania è piaciuta agli opinionisti ed era molto carica, ma agitata! Tra i corteggiatori c’è un ex tentatore (non di questa edizione). Tina ha detto ai tronisti di non scoraggiarsi, perché nelle prossime puntate sarebbero arrivati corteggiatori e corteggiatrici più belli. Hanno fatto anche i primi balli”.

A quanto pare, Jakub Bakkour, uno dei tentatori più apprezzati di Temptation Island 2024, è pronto a mettersi in gioco in un contesto completamente diverso. Riuscirà a conquistare il cuore di Cristiana?

Chi è Jakub Bakkour? Il nuovo volto di Uomini e Donne

Jakub Bakkour ha 25 anni, viene da Verona e ha già attirato l’attenzione del pubblico durante la sua esperienza televisiva precedente. Modello e appassionato di fitness, lavora anche nell’azienda di famiglia, specializzata in manutenzione edile.

Un anno fa, in un’intervista rilasciata alle telecamere di Witty Tv, si è raccontato così: “Ho 24 anni, vengo da Verona e nella vita attualmente lavoro con mio padre nella sua azienda di manutenzione. In parallelo lavoro come modello, che è una mia passione. Però ho anche altre passioni, una di queste è lo sport e in particolare il fitness. Cosa mi piace di me? Il fatto che so ascoltare, ad esempio con le donne preferisco che facciano loro il passo nell’esporsi, nell’aprirsi con me, piuttosto che essere io a farmi troppo avanti. Diciamo che è come se lasciassi la precedenza a loro, la vedo come una forma di rispetto. Dove mi vedo tra dieci anni? Lavorativamente ed economicamente sistemato e mi auguro con una bella famiglia. Se ho un motto nella vita? Non mollare mai! Questa frase me la sono anche tatuata sul petto”.