Cristiana è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ventidue anni, palermitana doc, è una speaker radiofonica in una radio locale.

“Sono Cristiana, ho 22 anni e sono una speaker radiofonica presso una radio locale. Sono una siciliana doc, fiera di esserlo. Descrivermi è quasi impossibile, perché penso di essere tante cose. Una cosa certa è che sono un vulcano di energia […] Caratterialmente sono felice, simpatica, solare, ma devo dire anche permalosa e forse a volte troppo logorroica.

Dietro questa mia apparente sicurezza ed esuberanza ci sono tantissimi buchi neri che mi hanno portato a crescere più di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori separati, e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Fortunatamente, però, ho avuto nella mia vita i miei nonnini che mi hanno accompagnato sin dall’inizio della mia infanzia, dandomi protezione e certezze […] Mi sento fortunata perché ho finalmente la possibilità di trovare un fidanzato e di riprovare quelle sensazioni che solo l’amore ti può dare. L’amore per me è vita, e io ho una voglia di vita che non può spegnermi nessuno”.