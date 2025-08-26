Adesso è ufficiale. Flavio Ubirti, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, è un nuovo tronista di Uomini e Donne. L’annuncio – con annesso video di presentazione – è arrivato sul portale Witty.tv.

Flavio Ubirti, classe ’99, è un giovane calciatore che attualmente milita nella Baldaccio Bruni Calcio, ma in passato ha vestito anche le maglie di Arezzo e Cannara. Nel suo percorso sportivo ha fatto parte della Nazionale Under 17, confermando fin da subito il suo talento.

Oltre al calcio, Flavio coltiva una carriera nel mondo della moda: è seguito dall’agenzia Alex Model e vanta una fisicità da perfetto modello classico e sportivo.

Altezza: 1,86 m

1,86 m Corporatura atletica: busto 110 cm, vita 88 cm, fianchi 104 cm

busto 110 cm, vita 88 cm, fianchi 104 cm Taglia giacca: 50

50 Scarpe: 43,5 (10 US)

43,5 (10 US) Capelli e occhi: castani

Sul suo profilo Instagram @flavio__ubirti, seguito da circa 81mila follower, condivide pochi post dallo stile pulito: calcio, amici e viaggi.