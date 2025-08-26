Mercedesz Henger è pronta a diventare mamma. L’ex protagonista de L’Isola dei Famosi, che negli anni ha fatto spesso parlare di sé per il suo altalenante rapporto con la madre Eva Henger e per le sue turbolente storie d’amore, oggi annuncia una grande svolta nella sua vita: è in attesa del suo primo figlio.

Accanto a lei c’è Alessio Salata, il compagno che ha conquistato il suo cuore. Nato il 21 febbraio 2002 a Toirano, un piccolo paese in provincia di Savona, Alessio ha 23 anni e, nonostante la giovane età, sembra pronto a costruire una famiglia con Mercedesz.

Tra le sue passioni più grandi c’è il calcio: Salata è cresciuto nelle giovanili del Genoa, anche se la sua carriera sportiva si è conclusa prematuramente, prima ancora di arrivare alla squadra Primavera. Accantonato il sogno di diventare un calciatore professionista, ha deciso di dedicarsi al mondo immobiliare, diventando agente per l’agenzia francese IAD France.

Una storia d’amore nata nel 2024

La storia tra Mercedesz Henger e Alessio Salata è iniziata nel 2024 ed è stata un vero colpo di fulmine. I due hanno deciso di andare a convivere sin da subito, ristrutturando insieme la loro casa: “Convivo con Alessio e l’avventura della ristrutturazione di casa mi ha confermato quanto stiamo bene. Abbiamo lavorato insieme sul progetto, abbiamo scelto insieme ogni angolo. Viviamo in Liguria vicino al mare, cosa che non avevo mai fatto: io sono una bimba dell’estate e adoro il mare e il sole. Si respira un’aria diversa”.

L’annuncio della gravidanza

Il grande annuncio è arrivato poche ore fa tramite un tenerissimo reel pubblicato su Instagram. Nel video, Mercedesz mostra il pancino appena pronunciato mentre Alessio, emozionato, tiene in mano le ecografie e si inginocchia per baciare la pancia della compagna.

Ad accompagnare il filmato, una dolcissima didascalia: “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi”.