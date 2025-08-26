È stata un’estate speciale quella appena trascorsa da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la prima vissuta da genitori insieme al loro piccolo Kian, nato lo scorso 10 gennaio 2025. Una nuova dimensione familiare che ha trasformato la loro quotidianità, riempiendola di amore, momenti unici e – come ammette la stessa Giulia – anche un po’ di stanchezza.

Un’estate tra scatti di famiglia e nuove emozioni

Durante i mesi estivi, Giulia Salemi, influencer amatissima e conduttrice televisiva, ha condiviso con i suoi follower su Instagram diversi momenti della nuova vita a tre. Tra foto al mare, baci teneri, attimi di relax e scatti di coppia, il profilo della Salemi è diventato un vero e proprio diario visivo della loro estate.

Nelle ultime ore, l’ex gieffina ha pubblicato un carosello accompagnato da un pensiero sincero e toccante: “Si conclude così la nostra estate, la prima da mamma. Sono cambiate tante cose, in primis io. Sono cambiate le priorità, si dorme di meno, non ci si ferma un attimo, a volte si è un po' esauriti o nel panico anche se si cerca di non farlo trasparire da fuori”, ha raccontato con trasparenza e un pizzico di ironia.

“Siamo grati alla vita”: la gioia della maternità

Nonostante le fatiche della nuova routine da genitori, Giulia Salemi ha espresso tutta la sua gratitudine e felicità per il momento che sta vivendo: “Siamo immensamente felici e grati alla vita. Non mi sono mai sentita così completa”, ha scritto, sottolineando come, nonostante i cambiamenti, questo periodo rappresenti per lei una delle fasi più intense e significative della sua esistenza.

Ha poi concluso con una frase che racchiude tutto il valore dei ricordi custoditi nel tempo: “Stiamo vivendo momenti unici che custodirò per sempre con me, intanto siamo solo al settimo mese e la memoria del mio telefono è già piena”.