Milly Carlucci ha annunciato che la prossima edizione di Ballando con le Stelle sarà davvero speciale. Il celebre show di Rai Uno, infatti, festeggia i suoi vent’anni, e per l’occasione si prevede una stagione ricca di emozioni, novità e colpi di scena.

Paolo Belli diventa concorrente

Una delle notizie più clamorose riguarda Paolo Belli, da sempre al fianco di Milly fin dal 2005, celebre per il suo inconfondibile “Benvenuti a Ballando con le Stelle!”. Ebbene, per la prima volta, Belli scenderà in pista come concorrente, entrando ufficialmente nel cast in gara a partire da sabato 27 settembre.

Chi prenderà il posto di Paolo Belli?

Secondo quanto rivelato da Dagospia, inizialmente il ruolo di co-conduttrice era stato proposto a Federica Pellegrini, protagonista della scorsa edizione del programma. La Divina sembrava entusiasta dell’idea, ma all’ultimo qualcosa è cambiato. Le trattative con la redazione non sono andate a buon fine, e il ruolo è stato affidato a un altro volto noto.

Tuttavia, per non rinunciare completamente alla sua presenza, Milly Carlucci ha invitato Federica Pellegrini a partecipare comunque come “ballerina per una notte”, invito che la campionessa avrebbe accettato con piacere.

Massimiliano Rosolino affiancherà Milly Carlucci

A rivelare il nome definitivo del nuovo co-conduttore è stato Gabriele Parpiglia su X (ex Twitter): “Adesso è ufficiale, sarà Massimiliano Rosolino a collegarsi con la Carlucci dalla Sala delle Stelle a Ballando con le Stelle”.

Per Massimiliano Rosolino non sarà un debutto assoluto nella conduzione, avendo già ricoperto il ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi. Il suo ingresso promette di portare una nuova energia accanto a Milly.

Il ritorno di Bianca Guaccero e il cambio tra i maestri

Un’altra gradita sorpresa sarà il ritorno di Bianca Guaccero, che si unirà a Rossella Erra e Sara Di Vaira a bordo pista, sostituendo Simone Di Pasquale. Quest’ultimo, dopo diverse edizioni come opinionista, tornerà a indossare le scarpette da ballo per fare da maestro a una delle celebrity in gara.

Un’edizione da non perdere

Con un cast d’eccezione, ritorni inaspettati, grandi novità e lo spirito del ventennale a fare da cornice, la nuova stagione di Ballando con le Stelle si preannuncia come una delle più indimenticabili di sempre.

L’appuntamento è per sabato 27 settembre in prima serata su Rai Uno.