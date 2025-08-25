Chiara Cainelli, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. L’influencer trentina, oltre a parlare di come procede la storia d’amore con Alfonso D’Apice (nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia), ha svelato di non avere più alcun rapporto con gli altri ex coinquilini.

“Degli ex ragazzi della casa io all’inizio mi sentita con un paio di persone, ma oggi non sento più nessuno anche perché con molti di loro ci ho litigato all’interno della casa quindi non è che avessi grandi rapporti. Le porto nel cuore come ricordo, mi sento con alcuni ma non frequento nessuno. Alfonso invece è molto più legato a loro, si sente sempre con i suoi amici ci vediamo anche a volte con loro. Lui li sente più spesso, io no. Alfonso era amico un po’ di tutti, si sente con Maxime, Javier, Michael. Con Lorenzo c’era una forte amicizia, gli voglio molto bene e penso che il rapporto nella casa fosse stato vero, ma fuori c’è stata una grande delusione da parte di entrambi, abbiamo cercato di chiarirci e gli auguro tutto il meglio perché ci ho tenuto tanto a lui, ma ci sono dei casi in cui bisogna prendere strade diverse pur volendo il meglio per l’altra persona. Alfonso non c’entra niente in questa cosa, ci sono stati comportamenti che mi hanno deluso. Non abbiamo troncato i rapporti ma quell’affiatamento che avevo in casa non c’è più”.