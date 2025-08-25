Gemma Galgani in questi mesi ha deciso di trovarsi un lavoro “normale” e si è reinventata cameriera in un locale di Saint-Vincent. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha preso questo nuovo impiego sul serio: accoglie i clienti, li consiglia, li ascolta e pare che tutti siano soddisfatti.

La notizia e le testimonianze

A lanciare lo scoop è stato Riccardo Signoretti su Nuovo: “Da dama in tv a cameriera in un bar, un lavoretto estivo per arrotondare: ‘Nella vita io mi rimetto sempre in gioco e ora eccomi qui!’”. Il volto di Uomini e Donne appare a sorpresa in un locale di Saint-Vincent: “Lei è bravissima, dà consigli sul menu, ma anche sulle questioni di cuore”, racconta un cliente. A 75 anni, la storica rivale di Tina Cipollari riesce a stupire anche quando è lontana dagli studi del programma di Maria De Filippi.

Anche il collega Lorenzo Pugnaloni ha confermato la notizia riguardante la protagonista di Uomini e Donne, che in passato è stata direttrice di sala al Teatro Colosseo di Torino: “È già confermata per la nuova edizione e questa estate – come mi hanno segnalato diverse persone – ha scelto di lavorare come cameriera in un bar, chiaramente per arrotondare. Molte persone che hanno preso ordinazioni da lei affermano che è stata sempre gentile e cordiale. Molti la riconoscevano e si facevano foto… Brava, bell’esempio!”.

Tra lavoro e ritorno in tv

Nonostante il suo impegno come cameriera, la 75enne tra pochi giorni tornerà nello studio di Uomini e Donne, dove verranno registrate le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne. Chissà però che questa volta Gems non trovi l’amore tra i tavoli e le ordinazioni, piuttosto che alla corte di Maria.

Gemma Galgani e l’intesa con Fabio

In un’intervista rilasciata lo scorso novembre a Silvia Toffanin a Verissimo, Gemma Galgani ha parlato della sua esperienza a Uomini e Donne e del flirt con il cavaliere Fabio (terminato a dicembre 2024): “Uomini e Donne mi ha cambiato la vita, sto benissimo da Maria. Adesso sto passando un momento molto bello, fatto di grandi sorprese. La vita mi ha riservato dei momenti bellissimi e ho ritrovato la gioia di sorridere. L’intesa con Fabio è scattata appena l’ho visto. Però vuole fare le cose con calma, io sono già partita. Adesso spero di raggiungere un risultato importante, magari di veder scendere i petali per me e in un lieto fine con Fabio”.