Non fatevi ingannare dall’atteggiamento mite e dalla faccia da angelo: Tommaso Franchi, l’idraulico toscano diventato popolare grazie al Grande Fratello, non ha peli sulla lingua. Lo ha dimostrato anche di recente durante un’intervista rilasciata a Giada De Miceli su Radio Radio, dove non ha esitato a lanciare una frecciatina a una sua ex compagna di avventura nel reality.

“Gli ex gieffini? Alcuni li sento, alcune invece hanno la maschera, quindi non hanno bisogno di andare a Tale e Quale Show per metterla. Se parlo di Pamela Petrarolo? Non lo so che fa. Io non l’ho più vista, non l’ho mai più sentita. Anzi, non so chi sia”.

E rincara la dose: “Ma tu pensi davvero, signora della radio, che le persone che stanno dentro la casa sono uguali a fuori? Specialmente quelle dello spettacolo! Mi dispiace ragazzi, ma non è così!”.

Pamela Petrarolo risponde su Instagram

La replica della ex protagonista di Non è la Rai non si è fatta attendere. Qualche giorno dopo, Pamela Petrarolo ha commentato le parole di Franchi attraverso una storia su Instagram: “Ho visto che mi state inoltrando dichiarazioni contro di me, di alcuni ‘ex gieffini’ con cui ad oggi non condivido più nulla se non un’esperienza finita e passata. Vi voglio bene, ma in questo periodo mi sto allenando dalla mattina alla sera per prepararmi al meglio all’esperienza che mi aspetterà da settembre. Non mi serve cadere nelle loro provocazioni, non ne ho bisogno”.

Il retroscena raccontato nell’Angolo Malala

Pochi giorni dopo, attraverso una puntata speciale della sua rubrica social L’Angolo Malala, Pamela Petrarolo ha deciso di andare più a fondo, raccontando le vere ragioni della tensione tra lei e Tommaso Franchi. Un episodio accaduto durante la finale del Grande Fratello avrebbe segnato la rottura.

“Durante la finale del GF, Maria Vittoria viene eliminata. Vado per salutarla, ma Tommaso Franchi non vuole che mi avvicini a lei e mi allontana con veemenza. Lei, invece, ha detto a Tommaso: ‘No, a me non frega niente, io voglio comunque baciarla e abbracciarla’, e mi ha fatto molto piacere”.

Pamela prosegue spiegando che Tommaso avrebbe fatto riferimento a una sua intervista in radio in cui lei esprimeva la sua opinione su una presunta sproporzione nei sentimenti tra lui e Maria Vittoria. Da lì, secondo il suo racconto, sarebbero seguite provocazioni durante i momenti fuori onda e anche durante uno spostamento in auto per il balletto finale del reality.

Dalla cena alla frecciatina

Nonostante il clima teso, Pamela Petrarolo ricorda anche un momento di apparente riavvicinamento: “Dopo la fine del GF, abbiamo fatto una cena con molti ex concorrenti. Seduto proprio davanti a me c’era lui. Si parlava, si scherzava con Maria Vittoria, con gli altri... addirittura parlava tanto con mio marito e ha fatto anche delle foto con le mie figlie, che erano sue fan sfegatate durante il programma”.

La conclusione della Petrarolo è tagliente: “E quindi dopo qualche mese, leggere questa frecciatina mi fa venire in mente una domanda: ma la maschera, chi ce l’ha?”.