Dopo le polemiche degli ultimi giorni, Helena Prestes e Javier Martinez hanno deciso di prendersi una pausa e partire per una vacanza negli Stati Uniti. Questa mattina, infatti, la coppia si è imbarcata su un volo diretto a New York, come mostrano alcune foto condivise su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Le tensioni si erano intensificate in seguito a due episodi: primo, una presunta freddezza tra i due durante il recente raduno in Sardegna (ne abbiamo parlato QUI), poi la decisione della modella brasiliana di sospendere il proprio account social, mossa che ha fatto molto discutere i fan.

Vacanze prima della nuova stagione

Nei giorni scorsi, Helena aveva già anticipato la partenza per gli Stati Uniti insieme al fidanzato, un viaggio pianificato prima dell’inizio della preparazione atletica di Javier Martinez, che si appresta a iniziare la stagione 2025/2026 con la sua nuova squadra.

L’atleta argentino è stato ufficialmente inserito nel roster della Terni Volley Accademy, club che prenderà parte al campionato di Serie A3, nel girone “blu”, dedicato alle formazioni del centro-sud.

Un acquisto strategico per la Terni Volley Accademy

Dopo l’esperienza con il team di Modica, sempre in Serie A3, Martinez arriva a Terni portando con sé non solo doti atletiche e tecnica, ma anche una forte visibilità mediatica. La sua partecipazione al reality show Grande Fratello gli ha regalato una popolarità che travalica i confini dello sport, contribuendo ad accendere i riflettori anche sulla pallavolo.

Una coppia sempre sotto i riflettori

La relazione tra Javier Martinez e Helena Prestes, nata proprio sotto le telecamere del Grande Fratello, continua anche fuori dalla Casa. I due si mostrano affiatati e, più volte, hanno dichiarato l’intenzione di voler costruire una famiglia insieme.

In attesa di nuovi sviluppi sportivi e sentimentali, la coppia si gode qualche giorno di relax a New York, lontano dalle polemiche e vicina a un pubblico che continua a seguirli con affetto e curiosità.