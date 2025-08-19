L’ex vincitrice del Grande Fratello, Martina Nasoni, è tornata a parlare ai suoi fan con un messaggio toccante e carico di emozione pubblicato su Instagram. Le sue parole hanno immediatamente destato preoccupazione tra i follower, facendo pensare a una possibile nuova operazione al cuore.

Un nuovo capitolo per Martina

Nel post, Martina Nasoni ha scelto parole misurate ma intense per raccontare un momento molto delicato della sua vita. Senza mai scendere nei dettagli medici, ha lasciato intendere chiaramente che qualcosa di importante sta per accadere. Il riferimento sembra essere a una nuova operazione al cuore, forse addirittura un trapianto, ipotesi che ha inevitabilmente scosso e mobilitato la sua community.

La lotta contro la cardiomiopatia ipertrofica

Per chi non conoscesse la sua storia, Martina Nasoni convive sin da bambina con una grave patologia: la cardiomiopatia ipertrofica, una malattia genetica che provoca l’ispessimento del muscolo cardiaco, ostacolando il normale flusso sanguigno. A soli 12 anni, le venne impiantato un pacemaker, che affettuosamente ha chiamato “Bob”. Nel 2020 ha dovuto affrontare un altro intervento per la sostituzione della batteria.

Nel corso degli anni, Martina ha raccontato apertamente il suo percorso, diventando un simbolo di forza e resilienza. La sua testimonianza è diventata anche un libro, intitolato “Questo cuore batte per tutte e due”, in cui ha condiviso il dolore, la speranza e l’amore per la vita.

Il messaggio sui social che ha commosso i fan

Nel recente post, Martina ha scritto: “Ci sono attimi che segnano per sempre il nostro cammino. Il mio sta per arrivare. Non so bene cosa scrivere in questo momento…”.

Parole che lasciano trasparire emozione e consapevolezza. Ha poi continuato con un pensiero profondo rivolto al suo cuore: “Questo cuore è stato grande… Dio solo sa quante ne abbiamo passate insieme… lo amo, lo amo e basta, davvero tanto…”.

Un passaggio che ha colpito profondamente i fan, molti dei quali l’hanno conosciuta proprio nella casa del Grande Fratello, dove aveva già raccontato parte della sua battaglia.

Gratitudine e speranza

Martina Nasoni ha voluto anche ringraziare tutte le persone che le sono state vicine: “Voglio ringraziare la mia famiglia, per tutto l’amore. I miei amici che mi tengono stretta da lontano e voglio ringraziare voi, per tutto il supporto e l’amore che mi avete dato in questi anni…”.

Ha poi concluso il suo messaggio con un invito che è anche una richiesta di affetto: “Guardando le stelle, in questi giorni, rivolgete un pensiero a me, una preghiera. È arrivato il momento di accogliere un grande dono”.

Il sostegno del pubblico e dei volti noti

Il post ha raccolto in poche ore migliaia di commenti e messaggi di affetto, non solo da parte dei fan, ma anche da numerosi volti noti dello spettacolo, che si sono stretti virtualmente intorno a lei.

Anche la redazione di torresette.news desidera unirsi al coro di auguri e inviare un forte abbraccio a Martina Nasoni, esempio di forza, dolcezza e coraggio.