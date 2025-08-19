Mediaset ha ufficialmente confermato, durante la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2025-2026, una novità importante: saranno trasmesse due edizioni del Grande Fratello. Una sarà la classica versione “nip”, condotta da Simona Ventura, mentre l’altra sarà una speciale edizione Super Vip affidata alla conduzione di Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini al lavoro sul cast della Super Vip

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Signorini sarebbe già al lavoro per comporre il cast della versione Super Vip del reality. Tuttavia, l’inizio delle trattative non è stato semplice: il conduttore avrebbe già incassato il suo primo rifiuto

Il rifiuto di Katia Ricciarelli: un momento difficile

Il primo “no” sarebbe arrivato da Katia Ricciarelli, che Signorini avrebbe contattato nuovamente per partecipare al Grande Fratello Super Vip. La cantante, però, avrebbe declinato l’invito a causa del momento delicato che sta vivendo a livello personale, aggravato dalla recente scomparsa del suo ex marito, Pippo Baudo.

Amedeo Venza sottolinea come questa perdita abbia influito profondamente sulla decisione di Ricciarelli, che preferisce prendersi del tempo per elaborare il lutto prima di tornare sotto i riflettori di un reality così impegnativo.

Le certezze e le attese per il Grande Fratello Super Vip

Al momento, l’unica certezza per quanto riguarda il Grande Fratello Super Vip è la data di inizio: gennaio 2026. Non è ancora chiaro se Signorini deciderà di aspettare che Katia Ricciarelli superi questo momento difficile per tornare a proporle un nuovo invito. Intanto, la macchina del casting è in movimento per costruire un cast che possa garantire successo e grandi ascolti.