Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, reduci dall’ultima edizione del Grande Fratello, si sono raccontati in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Radio, durante la trasmissione "Non Succederà Più" condotta da Giada Di Miceli.

I due, che all’interno della Casa più spiata d’Italia avevano vissuto una relazione altalenante, segnata anche da forti gelosie da parte di lui, sono usciti dal reality più affiatati che mai. Durante l’intervista, hanno affrontato temi personali, non risparmiando stoccate contro alcuni ex coinquilini – in particolare Pamela Petrarolo – e contro la trasmissione stessa.

Mariavittoria: “Mi era mancata tantissimo la normalità”

Mariavittoria ha raccontato quanto sia stato difficile il rientro nella vita quotidiana, ma anche quanto ne avesse bisogno: “Mi era mancata tantissimo la normalità. Dopo tutti quei mesi, appunto, ti manca proprio banalmente anche andare al lavoro. Per me sei mesi e mezzo sono troppi, è abbastanza alienante dopo un po’”.

Ha poi proseguito, raccontando le difficoltà dei primi giorni fuori dalla Casa: “Il primo giorno non riuscivo neanche a pagare con la carta di credito. Non mi ricordavo niente, i codici, nulla. I primi tempi difficili, dopodiché sempre meglio. Sono stata contenta di ritornare al lavoro, alle mie cose”.

Tommaso: “È stato un incubo”

Tommaso, con parole ancora più forti, ha definito l’esperienza: “Un incubo. Ogni giorno che passava mi ricordavo sempre di essere chiuso dentro”.

Pur riconoscendo che come esperimento sociale l’idea di rinchiudere un gruppo di persone ha un suo senso, Tommaso ha espresso malcontento per le dinamiche televisive: “Per come era fatto il programma, no. Non si può dire tutto… firmi un contratto. Ma ogni giorno mi dicevo: ‘Ma io che ci faccio qui?’”.

Una relazione più forte, ma non senza gelosie

La coppia sembra però più forte che mai. Nonostante i litigi e la gelosia mostrata nel reality, Mariavittoria ha rivelato una verità inaspettata: “Sì, nella casa sembrava più geloso lui, però… quella più gelosa sono io”.

Anche fuori dal programma, le dinamiche di coppia sembrano essere rimaste vivaci: “Prima della chiamata stavo giusto sbroccando a Tommaso per una scenata di gelosia… Sorvoliamo”.

Progetti futuri e privacy

Nonostante vivano tra Toscana e Roma, i due stanno pensando alla convivenza, ma mantengono il riserbo su dettagli concreti. Mariavittoria, infatti, ha detto: “Assolutamente sì, ma preferisco non dire niente perché sono molto scaramantica”.

Tommaso, invece, ha ribadito la sua voglia di tenere una parte della sua vita privata: “Nonostante le richieste dei fan, preferisco tenermi qualcosa per me”.

Ritocchini? “Era bello prima, è bello adesso”

A proposito delle voci sui ritocchi estetici di Tommaso, Mariavittoria ha risposto con schiettezza: “Partiamo dal presupposto che ci deve essere sempre la privacy dei pazienti… Ma l’hanno visto bene? È tale e quale. Era bello prima come è bello adesso!”.

Rapporti con gli ex coinquilini

Mariavittoria ha spiegato di essere ancora in contatto con molti ex compagni d’avventura: “Sento tantissimo Jessica Morlacchi. Con Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma non ci è capitato di sentirci. Ma nulla di diverso da ciò che si vedeva in tv”.

Tommaso, invece, ha riservato un attacco diretto a Pamela Petrarolo: “Alcune hanno la maschera, quindi non hanno bisogno di andare a Tale e Quale per metterla… Non so cosa faccia. Non l’ho mai più vista né sentita”.

Ha poi aggiunto con tono critico: “Tu pensi davvero che le persone nella casa siano le stesse fuori? Specialmente quelle dello spettacolo? Mi dispiace ragazzi, ma non è così”.

“Non lo rifarei” – Una riflessione condivisa

Entrambi hanno infine confessato che, se potessero tornare indietro, non rifarebbero il Grande Fratello. Mariavittoria: “Per come sono io, non era per me. L’ansia, l’isolamento… ho avuto problematiche con il cibo, essere chiusa sei mesi e mezzo non ha aiutato”.

Tommaso, pur distinguendo tra l’esperienza umana e il format televisivo, ha concluso: “Come esperienza ci può stare, ma per come è fatto il programma, no”.