Dopo il grande successo dell’ultima edizione, Temptation Island tornerà a settembre con una puntata speciale dedicata ai protagonisti che hanno animato il programma. Il rumor, che circola ormai da giorni, è stato rilanciato anche dal portale BlogTvItaliana.it, secondo cui il format sarà ispirato al celebre spin-off spagnolo "El Debate de las Tentaciones".

Un format già collaudato in Spagna

In Spagna, il dibattito ha riscosso un grande successo. I protagonisti de La Isla de las Tentaciones sono stati richiamati in studio per commentare le loro vite dopo il reality, visionare filmati inediti e confrontarsi faccia a faccia con tentatori e tentatrici. Alla conduzione, un presentatore accompagnato da una squadra di opinionisti.

Secondo quanto riportato, "Il Dibattito di Temptation Island" si preannuncia come una versione più scenografica e strutturata di ciò che Maria De Filippi ha già proposto in passato a Uomini & Donne, quando, prima di presentare i nuovi tronisti, dava spazio ai protagonisti della precedente edizione del reality, con i commenti taglienti di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Chi condurrà lo spin-off?

La nuova puntata sarà registrata negli studi di Uomini & Donne e vedrà al timone ancora una volta Filippo Bisciglia, volto storico del programma da oltre dieci anni.

Un ritorno atteso, nato sulla scia del boom di ascolti registrato dall’edizione appena conclusa, che ha visto numerosi colpi di scena e storie che hanno fatto discutere il pubblico.

Cosa è successo dopo Temptation Island?

Tra gli episodi più chiacchierati:

La gravidanza di Sonia Barrile , che ha scoperto di aspettare un bambino dal compagno Simone Margagliotti .

, che ha scoperto di aspettare un bambino dal compagno . I continui tira e molla tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia , che secondo le ultime indiscrezioni avrebbero perfino deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati .

, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbero perfino deciso di . Il possibile riavvicinamento tra Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito , nonostante la presenza della tentatrice Ary .

, nonostante la presenza della tentatrice . La decisione di Lucia Ilardo di non tornare con Rosario Guglielmi, preferendo invece frequentare con una certa assiduità alcuni dei single del programma.

Con tutti questi sviluppi e retroscena, "Il Dibattito di Temptation Island" promette di offrire una nuova occasione di confronto e intrattenimento, dando spazio a domande rimaste in sospeso e sguardi incrociati che non mancheranno di far parlare.

Prepariamoci a una puntata evento che potrebbe diventare un appuntamento fisso per tutti i fan del reality.