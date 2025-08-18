La notizia della morte di Pippo Baudo, avvenuta nella serata di sabato 16 agosto 2025, ha colpito profondamente il pubblico italiano e ha portato la Rai a modificare radicalmente il palinsesto. La rete ammiraglia, Rai1, ha interrotto la regolare programmazione per rendere omaggio a uno dei volti più iconici della televisione italiana.

Alle ore 21:35 circa, mentre era in onda la replica dello show Evviva di Gianni Morandi, dedicato proprio alla storia della tv italiana, Giorgia Cardinaletti è intervenuta con un’edizione straordinaria del Tg1. La giornalista ha annunciato in diretta la scomparsa di Baudo, dando il via a una lunga diretta con ospiti, collegamenti e ricordi.

La giornalista ha mostrato alcuni tweet di personaggi noti del mondo della televisione e dello spettacolo, e tra questi c’era anche quello di Barbara D’Urso. Ma a catturare l’attenzione, soprattutto quella dei fan dei reality nostrani, è stata la presenza del nome di Oriana Marzoli, amatissima ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, al secondo posto tra i trend in Italia in quel momento.

“Oriana Marzoli in diretta al TG1 nelle tendenze Italia. La donna al centro dell’Italia”, ha commentato un utente. E ancora: “Domenica Live, Barbara D’Urso e Oriana Marzoli al TG1 in prima serata. Perché Pippo Baudo è riuscito a fare anche questo”; “Solo Pippo Baudo poteva portare Barbara D’Urso al TG1 con un’immagine e un aneddoto di Domenica Live e il nome di Oriana Marzoli in tendenza”.