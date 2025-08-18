Dopo mesi di dubbi e un addio apparente, Daniele Dal Moro e Yulia, la giovane cubista ventenne di Trento, hanno sorpreso tutti riconfermando il loro legame con dichiarazioni social appassionate. La loro storia, che sembrava giunta a un punto di rottura a fine giugno, si è trasformata in un vero e proprio ritorno di fiamma, testimoniato da una foto in cui i due appaiono abbracciati e dalle parole intense di Yulia: «Noi sopra tutto».

Dall’addio improvviso all’amore ritrovato

Solo un mese fa, la fine della relazione sembrava definitiva. Yulia aveva pubblicato un messaggio su Instagram molto netto: “Mi tiro fuori. Preferisco spendere energia per guarire. Fine. Ora inizio a pensare a me”. Poco dopo, Daniele Dal Moro aveva fatto eco con un video in macchina, accompagnato dalla didascalia: “È ora di innamorarmi di nuovo di me stesso”. Una conclusione apparentemente chiara per una coppia ufficializzata soltanto a maggio, dopo un lungo periodo di frequentazione discreta. All’epoca, l’ex gieffino aveva difeso la sua compagna dagli attacchi dei fan, ancora legati alla sua passata storia con Oriana Marzoli: “Dopo più di 5 anni non credo di meritare tutto questo”.

Le parole di Yulia: “Ti dimostrerò il mio amore ogni giorno”

Oggi, però, il tono è cambiato radicalmente. In un post intenso, Yulia ha aperto il suo cuore: “Ascolta amore, non sono brava con le parole, ma posso provarci: vorrei farti sentire quello che provo. Forse non troverò mai le parole giuste, ma cercherò di dimostrartelo ogni giorno”. Ha poi sottolineato l’importanza dei momenti difficili, definiti come “necessari per ricordarci cosa significa essere famiglia e casa”, concludendo con tenerezza: “Ti amo, e ti chiedo scusa per qualsiasi dolore io possa averti causato”.

La risposta di Daniele Dal Moro: “Rivivrei ogni dolore pur di ritrovarti”

Non è mancata la replica di Daniele Dal Moro, altrettanto emozionante: “Ogni momento difficile, ogni parola amara… li rivivrei tutti, se servisse ancora una volta a ritrovarti qui, tra le mie braccia. Ti amo”. Queste parole rivelano quanto la rottura sia stata sofferta per entrambi, nonostante l’apparente serenità mostrata sui social.

La riservatezza come nuova priorità della coppia

Un elemento chiave della loro riconciliazione sembra essere il patto di riservatezza. Yulia aveva confessato: “Sono gelosa dei nostri sentimenti”, promettendo di proteggere il loro spazio privato. Una scelta ben diversa rispetto alla relazione con Oriana Marzoli, spesso caratterizzata da litigi e esposizione mediatica. Lontano dai riflettori, la cubista trentina e l’imprenditore veneto sembrano aver trovato un equilibrio solido per superare insieme le difficoltà. Oggi, quell’equilibrio è più forte che mai.