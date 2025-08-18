Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello, continua a far parlare di sé anche dopo la sua uscita dalla casa. Durante una recente diretta su TikTok, ha affrontato nuovamente il tema della sua sessualità, del coming out e della sua attuale situazione sentimentale.

Il coming out e la consapevolezza

“Io sapevo di essere bisessuale fin da quando ero piccola – ha raccontato Zeudi in un momento di confidenza con Shaila Gatta, dentro la casa del GF – poi nel 2020 ne ho parlato con la mia famiglia. Tutto è avvenuto in maniera molto naturale, ma purtroppo non è così per tutti. Ci sono ancora genitori molto rigidi e ragazzi e ragazze che hanno paura a uscire allo scoperto”.

Flirt inventati e diffide legali

Dopo il reality, alla Di Palma sono stati attribuiti numerosi flirt e presunti amori. Tuttavia, lei ha sempre smentito con decisione, arrivando anche a minacciare diffide verso chiunque diffonda notizie false su di lei o sulle persone a lei vicine.

“Sono attratta dalle donne, ma non chiudo la porta agli uomini”

Nel corso della live su TikTok, Zeudi è tornata a parlare dei suoi sentimenti: “Cerco una persona risolta. Tendenzialmente sono più attratta dalle donne, e l’ho sempre detto. Mi sono innamorata di una donna, mai di un uomo. Quindi mi viene da dire questo. Ma mai dire mai: non escludo la possibilità che ci possa essere un uomo nella mia vita. Però la verità è che sono proiettata alla ricerca di una donna. Ho provato dei sentimenti solo per una ragazza”.

Nessuna storia con Nicola: “È solo un amico”

Tra le ultime indiscrezioni smentite, quella che la voleva fidanzata con Nicola, suo caro amico: “Nicola è mio amico, condividiamo la passione per i tatuaggi e in questo momento siamo in vacanza insieme. Forse è per questo che hanno iniziato a dire che fosse il mio fidanzato, ma sappiate che è solo amicizia. Parliamo sempre di tatuaggi e ci rilassiamo insieme ad altri amici. Purtroppo non è il mio fidanzato… anzi, se volete cercarmi una fidanzata è meglio!”.

Single da tre anni e alla ricerca di qualcosa di autentico

La diretta si è chiusa con un’ulteriore rivelazione: “Sono single da quasi tre anni, infatti inizierò a fare le live ‘cercasi una ragazza’ (ride). Scherzi a parte, io non rispondo mai alle persone che mi corteggiano sui social. Vorrei che tutto accadesse dal vivo, non voglio conoscere la persona giusta online. Però, mai dire mai nella vita”.