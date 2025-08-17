Sono trascorsi tre anni dalla nascita di Gabriele, il figlio avuto da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Per l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, la maternità è stata una gioia immensa, ma anche un percorso ricco di difficoltà fisiche ed emotive. Di recente, Clizia ha deciso di aprirsi nuovamente sui social con un lungo sfogo, in cui ha parlato senza filtri di depressione post partum, fragilità e rinascita.

Il corpo e la mente: un cambiamento profondo

In un post su Instagram, Clizia Incorvaia ha spiegato quanto sia complesso ritrovare un equilibrio dopo una gravidanza: “Il corpo di una donna è sempre in continuo mutamento e poi ci sono gli ormoni che giocano un grande ruolo sulla forma fisica e sulla mente. Le gravidanze ti cambiano, la depressione post partum, la vita lavorativa ed emotiva… tutto questo inevitabilmente si riflette sul corpo”.

Un messaggio sincero che mette in luce le difficoltà di tante donne alle prese con il post partum e i suoi effetti a lungo termine.

Dalla diagnosi agli allenamenti: il percorso di rinascita

Clizia ha raccontato di aver ricevuto alcuni segnali importanti dal suo corpo: “Dalle analisi del sangue è emerso che avevo la tiroide rallentata e una lieve insulino-resistenza, mai avuta prima”. Grazie al supporto di specialisti, un’alimentazione sana e tre allenamenti a settimana, la showgirl sta pian piano riappropriandosi del proprio corpo. “Mens sana in corpore sano è il mantra più saggio che io conosca”.

Un messaggio di accettazione: “Siamo umane, non create dall’intelligenza artificiale”

Al centro del suo sfogo c’è anche un inno all’amore verso sé stesse: “Volersi bene e avere un buon rapporto con la propria mente e il proprio corpo è fondamentale. Il video dei miei progressi non ha filtri, perché altrimenti che testimonianza sarebbe? Un po’ di ritenzione ci sta: siamo umane, non donne create dall’intelligenza artificiale”.

Un pensiero che ha trovato grande riscontro tra le sue follower, molte delle quali si sono riconosciute nelle sue parole.

Il dolore della perdita e la forza della rinascita

Il percorso di Clizia Incorvaia si è intrecciato anche con un momento di grande sofferenza: la perdita di Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro, scomparsa lo scorso marzo. Un dolore che ha reso la rinascita ancora più difficile, ma che ha anche spinto Clizia a trovare nuove energie per affrontare la vita con consapevolezza e coraggio.