Voce riconoscibile di R101 e volto ormai familiare per il pubblico del Grande Fratello, dove affianca Alfonso Signorini nel ruolo di inviata social, Rebecca Staffelli si è recentemente raccontata in un'intervista al Corriere della Sera. Con sincerità, ha spiegato perché ha scelto di rimanere lontana dai reality e quali sono i suoi obiettivi futuri.

“Il mio obiettivo? Voglio diventare una conduttrice, radiofonica o televisiva”

Cresciuta in una famiglia nota – è figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, e di Matilde Zarcone, ex valletta di Buona Domenica – Rebecca ha ammesso che, in passato, portare un cognome importante le è pesato: “Da piccolina sognavo gli Stati Uniti. Mi sarebbe piaciuto iniziare un percorso in una terra dove il mio cognome non fosse noto. Ma oggi non temo il pregiudizio. Sono estremamente fiera del percorso che ha fatto il mio papà, come prima la mia mamma”.

Reality? No, grazie. “Voglio mostrare le mie qualità artistiche”

Nel corso dell’intervista, Rebecca Staffelli ha rivelato di aver ricevuto numerose proposte per partecipare ai reality show, ma di averle sempre rifiutate: “Quelli che ci sono me li hanno offerti tutti. Ma ho sempre rifiutato per una ragione: so che entrerei in un certo tipo di meccanismo chiaramente come figlia di un personaggio dello spettacolo, e all’interno del gruppo verrei giudicata per le mie doti caratteriali in quei frangenti. Invece voglio mostrare le mie qualità artistiche: il mio sogno è condurre, non essere condotta”.

Un percorso in ascesa tra radio, eventi e televisione

Oggi Rebecca Staffelli è una delle voci emergenti più promettenti del panorama italiano. Conduce il programma Belli Felici su R101 e, durante l’estate 2025, è al timone di Yoga Radio Estate, un evento musicale che la vede protagonista sul palco.

Negli ultimi anni ha calcato anche i palchi di grandi eventi come il Coca Cola Summer Festival, il Tezenis Summer Festival, il Giffoni Music Concept e, più recentemente, Battiti Live accanto a Ilary Blasi e Alvin.

In televisione, ha avuto esperienze significative come inviata social del Grande Fratello e conduttrice del GF Daily su La5.