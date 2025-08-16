Nella giornata di ieri, Sarah Esposito, una delle protagoniste più discusse e seguite dell’ultima edizione di Temptation Island, è stata avvistata in un noto lido della splendida zona degli Alimini, a Otranto. La giovane si stava godendo alcune ore di relax in riva al mare, quando è stata riconosciuta da diversi fan presenti in spiaggia.

Disponibile e sorridente con chi l’ha riconosciuta

Alcuni scatti, inviati a LolloMagazine, mostrano Sarah mentre posa sorridente accanto ad alcune fan. Secondo quanto raccontato da chi era lì, l’ex partecipante del reality si è mostrata gentile, disponibile e molto cordiale, fermandosi volentieri per selfie e brevi chiacchiere sotto l’ombrellone.

Il silenzio su Valerio

Non sono mancati i curiosi che hanno provato a chiederle notizie su Valerio, con cui Sarah ha condiviso il percorso televisivo nel villaggio delle tentazioni. Tuttavia, in questo caso, la giovane ha preferito non rilasciare dichiarazioni, mantenendo il massimo riserbo e dribblando ogni domanda con un sorriso educato.