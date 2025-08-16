Lo studio di Amici 25 è ormai pronto ad accogliere i nuovi concorrenti — cantanti e ballerini — che si sfideranno per conquistare un posto al Serale e inseguire il sogno di diventare vincitori della prossima edizione del celebre talent show di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte le novità, dalla data di inizio al cast dei professori, fino alle prime indiscrezioni sui nuovi allievi.

Quando inizia Amici 25

La domanda più attesa dai fan ha finalmente una risposta: Amici 25 prenderà il via domenica 28 settembre 2025 (salvo eventuali anticipi o slittamenti). La prima puntata sarà dedicata alla formazione della classe, con la presentazione ufficiale dei nuovi allievi che entreranno a far parte della scuola di Canale 5.

I professori di Amici 25

Anche quest’anno la squadra dei professori si conferma ricca di personalità amate dal pubblico. A guidare i concorrenti nella danza ci saranno:

Alessandra Celentano

Emanuel Lo

Veronica Peparini

Mentre la squadra dei maestri di canto sarà composta da:

Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini

Rudy Zerbi

Un mix perfetto di esperienza, rigore e passione che accompagnerà i giovani talenti fino al momento decisivo del Serale. Durante il percorso, inoltre, non mancheranno professionisti e volti noti legati al programma, tra cui ex allievi delle scorse edizioni.

Concorrenti: chi potrebbe entrare nella scuola

L’attesa è altissima anche per conoscere i nuovi concorrenti di Amici 25. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, tra i possibili candidati spiccano due nomi molto noti ai telespettatori:

Alessio Di Ponzio

Dandy

Entrambi ballerini, lo scorso anno avevano dovuto abbandonare il programma per problemi fisici, ma a quanto pare la produzione avrebbe dato loro la possibilità di ripresentarsi in questa nuova edizione.

Dove vedere Amici 25: TV e streaming

Per seguire il talent in televisione, il daytime di Amici 25 andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:10, mentre la puntata pomeridiana della domenica partirà intorno alle 14:00.

Il tanto atteso Serale, come da tradizione, debutterà in prima serata su Canale 5 a partire da marzo, sempre il sabato sera.

Chi preferisce seguire la trasmissione in streaming potrà farlo tramite Mediaset Infinity, oltre a recuperare contenuti esclusivi su Witty TV e sui profili social ufficiali del programma.

Amici 25: un’edizione ricca di emozioni

Tra professori confermati, possibili ritorni e nuove sfide, Amici 25 si prepara a regalare al pubblico una stagione intensa e ricca di sorprese, colpi di scena e, naturalmente, tanto talento. Non resta che attendere il 28 settembre per scoprire la nuova classe e iniziare a tifare i propri preferiti.