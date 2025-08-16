A distanza di un anno dal primo botta e risposta, Fedez e Tony Effe tornano a scambiarsi colpi a suon di barre taglienti. Il secondo tempo di questa faida musicale è andato in scena mercoledì scorso sul palco del Red Valley Festival di Olbia, dove Fedez ha acceso la miccia con nuove rime incendiarie.

Fedez rilancia il dissing con “Tutto il Contrario”

Durante la sua esibizione, Fedez ha reinterpretato il suo brano del 2011, “Tutto il Contrario”, arricchendolo con barre inedite indirizzate a Tony Effe, Elodie, Ilaria Salis e Achille Lauro. Dopo l’esibizione, il rapper ha ammesso pubblicamente: “Domani mi pentirò di tutto questo”.

Un momento carico di tensione, ma anche di consapevolezza, che ha subito scatenato le reazioni degli artisti coinvolti.

La risposta (velenosa) di Tony Effe

Il primo a reagire è stato proprio Tony Effe, che ha pubblicato una Instagram Story accompagnata dalla sua celebre canzone “Chiara”, in cui si fa riferimento diretto a Chiara Ferragni. Nella storia compare un murale emblematico: Tony Effe porge un microfono a Fedez che piange, rafforzando il messaggio di superiorità artistica.

Ma il rapper romano non si è limitato a questo. A pochi giorni dallo show, ha rilanciato sui social con frasi provocatorie e ha annunciato che avrebbe risposto anche live, proprio sullo stesso palco del Red Valley.

Nel libro “Non Volevo Ma Lo Sono” tutta la verità di Tony Effe

Nel suo libro “Non Volevo Ma Lo Sono”, uscito a metà 2025, Tony Effe ha raccontato tutta la storia della rottura con Fedez, tra amicizia, rivalità e gossip.

“Lo conosco da anni, abbiamo avuto un rapporto sia professionale che personale. A inizio 2024, dopo l’uscita del mio album Icon, Fedez ha cercato di riavvicinarsi. Mi ha proposto di andare insieme al Coachella, tutto pagato. Ma io sapevo che tipo è, non mi sono fidato. Poi ha insistito per un featuring estivo, ma avevo già un singolo con Gaia e gli ho detto di no”.

Nel libro si parla anche della cena con Chiara Ferragni, da cui sono nate le voci di un flirt: “Ero a cena con amici, tra cui Chiara. I paparazzi hanno fatto il resto. Chissà chi ha messo in giro quelle voci...”.

Secondo Tony, Fedez avrebbe cercato di "attaccarsi alla sua energia", scatenando così il primo dissing.