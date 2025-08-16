Grande Fratello si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione che promette grandi novità. I casting sono in pieno svolgimento in tutta Italia, ma nelle ultime ore è emersa una regola che sta facendo molto discutere: sarebbero esclusi i candidati con troppi follower sui social.

La regola sugli aspiranti concorrenti

A svelare questo retroscena è stato Davide Maggio, che rispondendo ai fan su Instagram ha rivelato l’intenzione degli autori: “Da quel che so escludono anche candidati con parecchi follower”. L’obiettivo è chiaro: riportare il reality alle sue origini, con protagonisti del tutto sconosciuti al grande pubblico, lontani dal mondo dello spettacolo e dalle dinamiche social.

Il ritorno ai Nip: la linea di Pier Silvio Berlusconi

Questa scelta sarebbe in linea con la visione di Pier Silvio Berlusconi, che nelle passate stagioni ha più volte ribadito la volontà di arruolare volti non famosi, proprio come nelle prime edizioni del programma. Tuttavia, non sono mancate nelle ultime settimane voci su possibili partecipazioni di qualche volto noto della TV, come un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

Grande Fratello 2025: quando inizia e cosa aspettarsi

La nuova edizione di Grande Fratello prenderà il via il prossimo mese su Canale 5, con un doppio appuntamento settimanale, proprio come nelle ultime stagioni. La data ufficiale però non è ancora stata annunciata. La curiosità maggiore riguarda il cast: sarà davvero composto solo da concorrenti Nip, o ci saranno sorprese con volti già noti del piccolo schermo o del web?

Grande Fratello, verso una nuova era

Se la regola dei follower sarà confermata, si tratterà di una svolta importante per il reality: niente influencer né personaggi già popolari sui social, ma solo persone comuni pronte a mettersi in gioco. Una scelta che potrebbe riportare l’autenticità e la spontaneità che hanno reso Grande Fratello un fenomeno di costume fin dalla prima edizione.