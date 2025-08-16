Luciano Punzo, ex tentatore di Temptation Island, ex fidanzato di Manuela Carriero ed ex concorrente del Grande Fratello Vip convolerà presto a nozze. Il modello e influencer napoletano ha infatti chiesto la mano della sua attuale compagna, Sharon Sarnelli, con una proposta di matrimonio avvenuta proprio nel giorno di Ferragosto.

Il momento emozionante è stato condiviso direttamente da Luciano sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un video dolcissimo che ritrae l’istante della proposta. Non poteva mancare la risposta della fidanzata, un romantico e sentito: “Sì, lo voglio”.

Sharon Sarnelli è una giovane ragazza originaria di Roma, lontana anni luce dal mondo dello spettacolo. Dalla bellezza acqua e sapone, lavora nell’attività di famiglia: una salumeria tipica campana. Il suo profilo social è privato, a conferma della sua riservatezza e del suo desiderio di mantenere una vita lontana dai riflettori.

La coppia è insieme da circa due anni e, nonostante la riservatezza della loro relazione, i due hanno sempre mostrato grande affiatamento. Ora, con il matrimonio alle porte, si apre un nuovo e felice capitolo della loro storia d’amore.