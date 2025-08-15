Sono passati oltre due anni e mezzo dalla conclusione della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma la rivalità tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon — rispettivamente seconda e prima classificata — sembra non volersi affievolire. Le due ex concorrenti, protagoniste di numerosi scontri durante il reality, sono tornate alla ribalta per un episodio che ha lasciato un segno indelebile sulla pelle di Oriana.

L’incidente della piastra: un episodio che ha fatto discutere

Durante il reality, Nikita Pelizon stava piastrando i capelli a Oriana Marzoli. Terminata la piega, ha appoggiato la piastra ancora calda su uno sgabello. Poco dopo, Oriana si è seduta proprio su quel punto, procurandosi una brutta ustione alla coscia.

Fin da subito, l’incidente ha suscitato dubbi: Luca Onestini, ex concorrente e amico dell’influencer spagnola, aveva insinuato una possibile intenzionalità dietro il gesto, ipotizzando che non fosse stato un semplice incidente.

La cicatrice che riaccende le polemiche social

Dopo mesi di silenzio, Oriana ha riaperto la questione tramite una Instagram story, mostrando la cicatrice e commentando: “Questo segno bruttissimo che mi è rimasto per colpa di quella là, lo devo togliere”. Il riferimento era chiaramente a Nikita, e la frase ha scatenato un’ondata di reazioni online, riportando alla luce rancori mai sopiti.

La risposta pungente di Nikita Pelizon

Non si è fatta attendere la replica di Nikita, che in un video sui social ha scelto un tono ironico e sarcastico: “Dopo sette mesi che abbiamo convissuto insieme tu non ti ricordi il mio nome? Oddio, ma quindi come fa lei con tutti i fidanzati che cambia in ogni reality?”.

Ha continuato con una serie di frecciatine, tra cui un velato body shaming e un ringraziamento ironico per essere stata la sua musa ispiratrice per una canzone. Infine, ha concluso con una stoccata sulla vittoria: “Magari rosica perché si ricorda che non ha vinto”.

La faida si alimenta: accuse e confessioni

La querelle non si è fermata qui. Oriana ha rilanciato pubblicando un video di Luca Onestini che accusava Nikita di essere ossessionata dalla Marzoli, intensificando lo scontro.

In un’intervista a Fanpage.it, Nikita ha rincarato la dose, accusando Oriana e Luca di pianificare le mosse nella casa e di usare maschere a seconda delle esigenze (ne abbiamo parlato QUI). Ha inoltre rivelato di essere stata insultata più volte da Oriana con epiteti pesanti (“tr**a”).

Le accuse social e la strategia di gioco di Oriana

Sui social, Nikita è stata accusata di misoginia per aver detto che Oriana “cambia fidanzato in ogni reality”. Lei si è difesa sostenendo che fosse semplicemente la verità, e ha puntato il dito contro le strategie di Oriana nel reality, che ha cercato di guadagnare visibilità avvicinandosi a personaggi noti come Antonino Spinalbese, Luca Onestini e Daniele Dal Moro.

“Tanta gente ha commentato dicendo che era un insulto, in realtà è la pura verità dei fatti – ha dichiarato la Pelizon -. Se dovessi cambiare fidanzato ogni mese, avrei difficoltà a non confondermi con i nomi. Non so fino a che punto Oriana sia in grado di spingersi pur di arrivare a una vittoria, basta pensare a come ha iniziato il percorso al GF. Ci ha provato prima con Antonino Spinalbese, un'ottima strategia visto che lui era l'ex di Belen Rodriguez e se ne sarebbe parlato, poi con Luca Onestini e infine con Daniele Dal Moro”.