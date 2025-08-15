Nikita Pelizon si è aperta in una lunga e sincera intervista a Fanpage.it, raccontando diversi aspetti della sua esperienza nel Grande Fratello Vip e facendo chiarezza su alcuni episodi che hanno coinvolto ex concorrenti come Oriana Marzoli e Luca Onestini (ne abbiamo parlato QUI). Ma oltre alle tensioni e alle accuse, la vincitrice della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ha voluto condividere anche un momento più intimo e dolce, parlando della storia d’amore tra la sua cara amica Helena Prestes e Javier Martinez.

Il loro rapporto è nato proprio sotto i riflettori dell’ultima edizione del programma, attirando l’attenzione del pubblico. Durante l’intervista, Nikita ha raccontato di come, la sera stessa in cui Helena è uscita dalla casa, le due si siano sentite e abbiano parlato fino alle quattro del mattino. In quella lunga conversazione, Nikita ha confessato di aver subito percepito che Javier fosse “quello giusto” per la sua amica. “Ci sentiamo spesso per messaggio e lei mi dice che va tutto bene, ma io la vedo negli occhi. Quegli occhi parlano più di mille parole,” ha aggiunto.

Secondo Nikita, questa relazione rappresenta una boccata d’aria fresca per Helena, che finalmente sembra aver trovato un compagno che la capisce, la sostiene e con cui può essere davvero felice. “La vedo molto innamorata e serena, ed è bello vedere che dopo tutte le difficoltà e le complicazioni tipiche di un reality, sia riuscita a costruire qualcosa di vero,” ha concluso.