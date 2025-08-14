La storia tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara continua a suscitare preoccupazione tra i fan di Uomini e Donne. Fin dal momento della loro scelta, le voci di una possibile crisi tra i due si sono fatte sempre più insistenti, anche se sono state smentite più volte da Cristina durante alcune dirette social.

Il silenzio che alimenta dubbi

Nonostante le smentite, il silenzio e la poca chiarezza da parte della coppia non hanno fatto che alimentare ulteriormente i dubbi tra i fan. Recentemente, infatti, Gianmarco e Cristina sono stati avvistati a Salerno, ma secondo alcune testimonianze, sembravano piuttosto “freddi” l’uno con l’altra, facendo preoccupare ulteriormente i loro sostenitori.

Un nuovo avvistamento che rassicura i fan

Nonostante tutto, nelle ultime ore una nuova segnalazione – arrivata sempre a Deianira Marzano – racconta di un avvistamento di Gianmarco e Cristina a Paestum “insieme e innamorati”. Questo lascia aperta la possibilità che, nonostante le difficoltà, il sentimento tra i due possa ancora resistere.

La relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sembra quindi attraversare un momento di forte incertezza, tra alti e bassi che non passano inosservati ai fan di Uomini e Donne. Solo il tempo potrà dirci se la coppia riuscirà a superare questi ostacoli o se la crisi si farà definitiva.