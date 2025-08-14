Le voci si fanno sempre più insistenti: Lorenzo Spolverato, uno dei protagonisti più chiacchierati dell’ultima edizione del Grande Fratello, avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della sua relazione con Shaila Gatta, ballerina ed ex volto di Striscia la Notizia.

A lanciare per primo l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip, che ha parlato di una possibile frequentazione tra Spolverato e una misteriosa ragazza di nome Ilaria. I dettagli sono poi aumentati grazie a Deianira Marzano, influencer e blogger tra le più seguite, che attraverso le sue Instagram Stories ha pubblicato due foto sospette: una di Lorenzo e una di Ilaria, scattate nello stesso bagno di una camera di un resort in Sicilia.

Un dettaglio non da poco, che lascia intuire una vacanza condivisa e, forse, un legame ormai più serio di un semplice flirt estivo. Le immagini, confrontate dai fan, mostrano lo stesso sfondo, lo stesso specchio e lo stesso set di asciugamani, elementi che rendono difficile parlare di coincidenze.

Ma non è tutto. Nelle ultime ore, nuove segnalazioni sono arrivate agli account di Pugnaloni e Marzano, aggiungendo pepe alla vicenda. Lorenzo Spolverato avrebbe regalato a Ilaria un braccialetto molto speciale: un dono fatto a lui dai suoi fan dopo il Grande Fratello. Un gesto significativo che ha colpito il pubblico, interpretato come un segnale di forte coinvolgimento emotivo.

Un’altra segnalazione, ancora più curiosa, parla invece di una storia Instagram pubblicata – e poi rimossa – da Ilaria, in cui appariva un gioco erotico che, secondo i fan, era stato regalato proprio a Lorenzo dalle sue sostenitrici. Un dettaglio che ha fatto impazzire i social e alimentato il gossip.

Al momento, né Lorenzo Spolverato né Ilaria hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, le coincidenze, le immagini e i gesti parlano chiaro: tra i due ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia.