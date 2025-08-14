Samantha Curcio, una delle ex troniste più amate di Uomini e Donne, ha annunciato con grande gioia la nascita del suo primogenito, Santi Leonardo Andrea. Il bimbo è il frutto della relazione con Leonardo Corsaro, chirurgo plastico romano, e già dalle prime parole condivise sui social emerge tutta la tenerezza e la profondità del loro amore.

Un annuncio dolcissimo su Instagram

Attraverso una gallery di immagini pubblicata sul suo profilo Instagram, Samantha ha voluto dedicare parole emozionanti al papà del suo bambino: “A te, Santi Leonardo Andrea. Quando ho scelto di volere un figlio, io l’ho immaginato solo con tuo papà. Lui è un uomo raro: ha un’etica fuori dal comune, un altruismo che non ostenta e una forza silenziosa che protegge...”.

Con questo messaggio, la neo-mamma ha descritto con grande affetto il compagno, sottolineandone valori profondi come l’integrità morale, l’umanità e l’umiltà.

Una famiglia unita e protetta dai riflettori

Nonostante il passato televisivo di Samantha Curcio e la sua notorietà, l’ex tronista ha sempre mantenuto una linea di riservatezza riguardo alla sua vita privata. La gravidanza era stata annunciata a pochi, senza mai svelare pubblicamente la relazione con Leonardo Corsaro, uomo lontano dal mondo dello spettacolo e dai riflettori.

Nel messaggio postato, Samantha ha spiegato come la coppia abbia scelto di vivere questo momento lontano dal clamore social, apprezzando la normalità di un percorso fatto di “casa, lavoro, famiglia, amici, passione per raccattare vecchie auto e per i panini in autostrada”.

Un ringraziamento speciale ai follower

Tra i tanti messaggi di affetto ricevuti, Samantha ha voluto anche rassicurare i fan che si erano sinceramente preoccupati per lei in questi giorni di silenzio, spiegando che si è presa una pausa dal cellulare per godersi appieno questi momenti preziosi.

“Molti di voi – che abitano questi social in modo sano, con affetto e curiosità pura – si sono sinceramente preoccupati per noi e non avrei mai voluto. A chi ci augura ogni bene, auguriamo lo stesso, moltiplicato per tre”

Con queste parole, la neo-mamma ha voluto ringraziare tutti dal profondo del cuore, chiudendo il post con un caloroso “GRAZIE PAPÀ Leonardo Corsaro”.