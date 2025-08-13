Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Negli ultimi giorni è arrivata una notizia che ha fatto felici i fan: il programma anticipa il suo ritorno con le registrazioni delle nuove puntate già previste per la fine di agosto.

Quando iniziano le registrazioni?

Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, i primi appuntamenti per le registrazioni sarebbero fissati per il 25 e 26 agosto. Tuttavia, al momento non c’è ancora un’ufficialità, per cui le date potrebbero subire variazioni nei prossimi giorni.

La messa in onda della nuova edizione è invece prevista per il 22 settembre, come ha anticipato un altro noto esperto di gossip, Amedeo Venza.

Cosa aspettarsi dalla nuova edizione?

I fan di Uomini e Donne potranno finalmente scoprire i nuovi tronisti del format Classico, alcuni dei quali potrebbero provenire dall’ultima edizione di Temptation Island. La curiosità è molta su chi riuscirà a sedersi sulla famosa poltrona rossa.

Per quanto riguarda il Trono Over, si attendono aggiornamenti su ciò che è successo ai protagonisti durante l’estate, con nuove conoscenze e sviluppi tra Dame e Cavalieri.

Il palinsesto Mediaset di settembre

Oltre a Uomini e Donne, sempre secondo Amedeo Venza, altri programmi importanti della rete Mediaset prenderanno il via nelle prossime settimane: