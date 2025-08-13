Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia su Affari Italiani, siamo ben oltre il semplice caso mediatico. Ci troviamo davanti a un fatto di violazione gravissima della privacy ai danni di due personaggi noti: Stefano De Martino e la sua compagna Caroline Tronelli.

L'attacco: telecamere di sicurezza hackerate

Le telecamere interne dell'abitazione di Caroline Tronelli sono state hackerate. L'attacco informatico ha permesso a ignoti di accedere a momenti privati della vita quotidiana della coppia, fino a renderli pubblici in modo illecito. Non si tratta solo di immagini di routine, ma di attimi di vita domestica, dal lavarsi i denti a scene più intime.

Il video: dalla rete chiusa al Far Web

Fonti riservate confermano l’esistenza di un video compromettente di Stefano De Martino, che da giorni gira in gruppi su WhatsApp, Telegram e addirittura è stato caricato su un sito straniero – subito oscurato – probabilmente connesso al Dark Web. La domanda più inquietante è: come è stato possibile che un contenuto nato in una casa privata finisse online?

Le indagini indicano che il video faceva parte di un archivio illegale di telecamere hackerate attraverso un profilo estero, con URL non rintracciabile facilmente, parte di un giro internazionale di sorveglianza violata.

Reati e ipotesi

Le motivazioni dietro l’attacco restano incerte. Gli hacker cercavano forse immagini spinte da rivendere su siti amatoriali? O stavano individuando punti d’accesso per ipotetici furti? Quel che è certo è che le immagini sono state pubblicate consapevolmente da chi sapeva di rischiare molto, per poi essere rimosse.

Denunce già partite: interviene la Polizia Postale

Dopo diverse segnalazioni, sono partite le denunce e la Polizia Postale è già al lavoro. L’indagine si muove rapidamente e mira a identificare i responsabili della diffusione. Si parla di molteplici reati, dalla violazione della privacy alla distribuzione non consensuale di materiale privato.