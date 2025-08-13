Non si placa il caos intorno al triangolo più chiacchierato dell’ultima edizione di Temptation Island, quello formato da Valerio Ciaffaroni, Sarah Esposito e la tentatrice Arianna Mercuri.

Dopo i recenti rumor che ipotizzavano un possibile ritorno di fiamma tra Valerio e la sua ex Sarah, nonostante la frequentazione con Ary, ora arriva un’ulteriore bomba mediatica che potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, Valerio avrebbe tradito Ary (sempre se i due stessero ancora insieme) con un’altra ragazza, proprio nella serata di ieri a Gallipoli.

“Valerio avrebbe tradito Ary (sempre se stavano-stanno insieme) con una ragazza ieri sera a Gallipoli, ho le chat di lei dopo una notte passata insieme”, ha scritto Pugnaloni.

Un fulmine a ciel sereno, che arriva proprio mentre i fan si chiedevano se Valerio fosse ancora legato a Arianna, o se fosse davvero tornato tra le braccia di Sarah. La situazione è sempre più intricata e, a questo punto, non resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Nel frattempo, sui social cresce la curiosità e i follower sono divisi tra chi spera in un ritorno di coppia tra Valerio e Sarah, e chi invece fa il tifo per Arianna.



