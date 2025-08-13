Dopo mesi di voci, smentite, indiscrezioni e retroscena degni di una spy story, alla fine la notizia è arrivata ufficialmente: Barbara d’Urso sarà nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

L’annuncio è stato fatto direttamente da Milly Carlucci, che con la sua proverbiale tenacia è riuscita a mettere a segno uno dei colpi televisivi più discussi degli ultimi anni. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, è rimbalzata sulla carta stampata e anche in televisione. Persino il programma Estate in Diretta ha dedicato un servizio elogiativo al grande ritorno della d’Urso in Rai, definendolo:

“Un bel colpo, un vero scoop televisivo. Milly Carlucci, regina della tenacia televisiva, ha messo a segno questo grande colpo nel ventennale di Ballando con le Stelle, rendendo questa edizione ancora più leggendaria”.

Dalla ballerina per una notte… al cast fisso

Dopo aver partecipato in passato come ballerina per una notte, stavolta Barbara d’Urso ha accettato la sfida completa: coreografia dopo coreografia, settimana dopo settimana. Il pubblico potrà così vederla in una veste nuova, più intima e autentica, pronta a mettersi in gioco lontano dalle luci patinate dei talk show.

Con chi ballerà Barbara d’Urso?

La domanda ora sorge spontanea: chi sarà il maestro che accompagnerà la regina delle buste choc?

Secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, la d’Urso avrebbe già espresso una preferenza chiara: vorrebbe ballare con Pasquale La Rocca.

Un nome che non passa certo inosservato, visto che Pasquale La Rocca è uno dei maestri più talentuosi e vincenti del programma. La sua capacità di creare coreografie spettacolari e far emergere il meglio dalle sue partner potrebbe esaltare le doti nascoste nel ballo della conduttrice partenopea.

La reazione (ironica) di Selvaggia Lucarelli

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, storica giurata del programma, che non ha mai nascosto la sua predilezione per Pasquale La Rocca.

Poche ore dopo l’annuncio della Carlucci, ha pubblicato alcune storie ironiche su Instagram, scrivendo:

“Io ve lo dico già ora, se le date La Rocca sappiate che farò guerra e non farò prigionieri”.

Un avvertimento? Una provocazione? Di certo, l’accoppiata d’Urso–La Rocca si preannuncia esplosiva, sia in pista che fuori. E in fondo, è anche questo il bello di Ballando con le Stelle: non solo danza, ma anche dinamiche, emozioni e… un po’ di sano pepe.

Una coppia potenzialmente vincente

Va ricordato che, lo scorso giugno, Pasquale La Rocca si era detto entusiasta all’idea di ballare con Chiara Ferragni (ipotesi lanciata da Roberto Alessi, poi rivelatasi infondata). Ora, invece, potrebbe affiancare una partner che ha già una formazione da ballerina e che ha dimostrato più volte di avere ritmo e carisma.

In attesa di conoscere il cast completo e gli abbinamenti ufficiali, una cosa è certa: questa edizione del ventennale di Ballando con le Stelle si preannuncia leggendaria. E con Barbara d’Urso in pista, la curiosità (e il dibattito) è già alle stelle.